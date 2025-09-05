女子プロのクラブ＆スペック現地調査リポート！専門家が解説

10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？

今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！

ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!?

ピンの人気はハイブリッドからはじまった!?「G440」ドライバーは「MAX」と「LST」がほぼ半々！

6UTを使っている選手も！

鹿又 今年の女子ツアーもピンの使用率が高いですね。最近も最初にハイブリッドから試して、それが気に入ってフェアウェイウッド、そしてドライバーと増えるパターンが多いですか？

塩谷 そうですね。とくに契約外の選手はその流れが多いです。

鹿又 ハイブリッドは何度が人気ですか？

塩谷 １番多いのはロフト23度前後の４UTですが、６や７UTを使う選手もいます。

鹿又 ドライバーだと「Ｇ440MAX」を使っている選手が多いですか？

塩谷 今年は「MAX」と「LST」も増えて半々に近くなりました。選手やキャディさんからも「Ｇ440」になって初速が上がるようになったと好評です。

鹿又 「Ｇ440」ドライバーの純正シャフトは46インチですが、女子プロはどのくらいの長さにしていますか？

塩谷 プロは45インチ前後にする選手が多いですが、45・75インチの選手もいますよ。

選手やキャディさんからも初速が上がったという声が

ピンゴルフジャパン 塩谷竜太さん

ドライバーのロフトは「MAX」だと9度、「LST」だと10.5度にする選手が

多いそうだ

女子プロは意外と小顔好き 「GT2」だけではなく「GT3」「GT4」使用者も！

男子も女子プロも使用選手が増えています

アクシネットジャパン 原 京祐さん・坂本翔太さん

鹿又 タイトリストは男子ツアーでは使用率ナンバー１ですが、女子ツアーはどうですか？

原 女子も「GTシリーズ」になって使用者が増えました。

鹿又 「GT２」「GT３」「GT４」はどれが人気ですか？

原 １番多いのは「GT２」ですが、「GT３」「GT４」を使う選手もいます。

鹿又 女子で「GT４」は意外ですね！

原 ”小顔”が好きな選手が選んでいます。

三ヶ島かなは今年から「GT4」

三ヶ島かなやレジェンド・不動裕理がヘッド体積430ccの「GT4」を使っている

2024年以降、女子ツアーでも「ボーケイウエッジ」が使用率1位になる試合が増えた

5番アイアンを入れる選手が増えたのは「258CBP」と「242CB＋」の恩恵！

アイアンとUTの中間的なクラブです

ブリヂストンスポーツ 鯨井宏理さん

鹿又 最近の女子ツアーは、５番アイアンを抜く選手も多いですよね？

鯨井 ２、３年前は多かったのですが「242CB＋」「258CBP」が出てから、再び５番アイアンを使いはじめる選手が増えました。

鹿又 それは、コンボセット的な使い方ですか？

鯨井 そうです。「258CBP」の５番アイアンだけを入れたりするケースが多いです。「258CBP」は高弾道で飛距離が出るので、UTとアイアンの中間的なカテゴリーになっています。

佐藤心結は5、6番アイアンを「258CBP」にして、7番からPWが「241CB」のコンボセット

いかがでしたか。女子プロが選ぶ最新のクラブをぜひ参考にしてください！

リポーター＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸

協力＝パナソニックオープンレディース