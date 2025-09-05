女子プロのクラブ＆スペック現地調査リポート！専門家が解説
10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？
今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！
ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!?
ピンの人気はハイブリッドからはじまった!?「G440」ドライバーは「MAX」と「LST」がほぼ半々！
鹿又 今年の女子ツアーもピンの使用率が高いですね。最近も最初にハイブリッドから試して、それが気に入ってフェアウェイウッド、そしてドライバーと増えるパターンが多いですか？
塩谷 そうですね。とくに契約外の選手はその流れが多いです。
鹿又 ハイブリッドは何度が人気ですか？
塩谷 １番多いのはロフト23度前後の４UTですが、６や７UTを使う選手もいます。
鹿又 ドライバーだと「Ｇ440MAX」を使っている選手が多いですか？
塩谷 今年は「MAX」と「LST」も増えて半々に近くなりました。選手やキャディさんからも「Ｇ440」になって初速が上がるようになったと好評です。
鹿又 「Ｇ440」ドライバーの純正シャフトは46インチですが、女子プロはどのくらいの長さにしていますか？
塩谷 プロは45インチ前後にする選手が多いですが、45・75インチの選手もいますよ。
女子プロは意外と小顔好き 「GT2」だけではなく「GT3」「GT4」使用者も！
鹿又 タイトリストは男子ツアーでは使用率ナンバー１ですが、女子ツアーはどうですか？
原 女子も「GTシリーズ」になって使用者が増えました。
鹿又 「GT２」「GT３」「GT４」はどれが人気ですか？
原 １番多いのは「GT２」ですが、「GT３」「GT４」を使う選手もいます。
鹿又 女子で「GT４」は意外ですね！
原 ”小顔”が好きな選手が選んでいます。
5番アイアンを入れる選手が増えたのは「258CBP」と「242CB＋」の恩恵！
鹿又 最近の女子ツアーは、５番アイアンを抜く選手も多いですよね？
鯨井 ２、３年前は多かったのですが「242CB＋」「258CBP」が出てから、再び５番アイアンを使いはじめる選手が増えました。
鹿又 それは、コンボセット的な使い方ですか？
鯨井 そうです。「258CBP」の５番アイアンだけを入れたりするケースが多いです。「258CBP」は高弾道で飛距離が出るので、UTとアイアンの中間的なカテゴリーになっています。
リポーター＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝パナソニックオープンレディース