山田裕貴、妻・西野七瀬との”秘話”明かす「こんなに嫁ちゃんの話をするんですね…」
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、5日に放送される。今回のゲストは、映画『ベートーヴェン捏造』で主演を務める俳優・山田裕貴。今年は主演映画が３本公開されるなど、これからの日本映画界を牽引してい行く存在となった“実力派俳優の思考と素顔”に迫る。
【写真】出会いのきっかけ？2021年『LIFE！』にともに出演した山田裕貴＆西野七瀬
昨年３月に俳優・西野七瀬と結婚した山田裕貴。番組冒頭では“ふたりの出会い”“ゲームを通じて深めていった関係性”などが明かされると、「こんなに嫁ちゃんの話をするんですね…」と恥ずかしながらも心穏やかな新婚生活の様子が本人からも語られていく。さらには、“ここ数年で変化していった俳優としての心構え”“エキストラから始まった下積み時代から積み重ねた努力”についても熱く語られる。
ＭＣの笑福亭鶴瓶は映画『ベートーヴェン捏造』で共演している俳優・古田新太に取材。古田から「劇団☆新感線の舞台に出てほしい」とオファーされると喜びの表情を浮かべる一方、妻の西野が劇団☆新感線の舞台によく出演しているため、「取材中は全部なーちゃんの話になっていました？」と不安げな表情をみせる一幕も…映画『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』で共演した時に古田が感嘆した山田の演技力について語られていく。
さらに鶴瓶は、大河ドラマ『どうする家康』で共演した俳優・松本潤に取材。松本から「忙しいのに完璧にセリフを入れてきている」「次、大河をやる男だ」との絶賛の言葉を受け取った山田は“一段階上の俳優へと駆け上がるための決意の言葉”を口にする。また、 “松本から色々なことを感じ取り、多くのことを学ばせてもらった”と松本と出会えたことへの喜びが語られる。そんな“殿”と慕う松本から届いたクレームとは！？
ＭＣの藤ヶ谷太輔は仲良しの先輩俳優・岩永ひひおに取材。前回、番組に出演した時にも岩永に取材をしており、岩永からも「また俺ですか？」と告げられると山田も笑みを浮かべる。「マッサージ中に山田に呼び出されて話し相手をさせられた」と語る一方で、「山田の本読みの練習相手をさせられるが、山田と本読み出来ているという自信で現場でビビらなくなった」と仲良しな先輩後輩の関係が語られていく。
さらに、藤ヶ谷は家族ぐるみの付き合いがある美容師を取材すると「髪型のオファーが独特すぎる」「俺が止めないとスゴイ髪型になってしまう」などが告げられると、山田は「髪型で流行りを作りたいと思っていた時期があった」と“髪型への風変わりなこだわり”“流行りを目指した髪型で大失敗事件”などが明らかになっていく。そんな髪型問題に対して山田が決意して言い放った“ある宣言”とは！？
