HEAVEN Japan×Enchanted Corset特別コラボイベント

女性のからだに寄り添う下着ブランド「HEAVEN Japan」と、自分をもっと好きになれるコルセットブランド「Enchanted Corset」が夢の共演。2025年9月6日（土）・7日（日）の2日間、大阪・心斎橋にて特別コラボイベントが開催されます。プロのフィッターによる丁寧なアドバイスを受けながら、ブラジャーとコルセットを同時に試着できる貴重な機会。お気に入りの一着に出会えるチャンス！

試着で叶う理想のボディライン

今回のイベントでは「HEAVEN Japan」のブラジャーと「Enchanted Corset」のコルセットを同時に試着可能。ブラとコルセットを合わせて体感することで、より自分らしい理想のシルエットに近づけます。

バストリフトコルセットSophia

Venus

Sirene

Sylphide

お試しできるのは人気の「Sophia」や「Venus」「Miss Grace」など多彩なラインナップ。

購入前に実際の着け心地を確認できるのは嬉しいポイントです。ブラジャーはその場で購入も可能、コルセットはECサイトから注文いただけます。

プロのアドバイス＆ノベルティ特典

当日は経験豊富なフィッターが、体型や着け心地に合わせて一人ひとりにぴったりの下着をご提案。「自分に合うのはどれ？」「何が違うの？」といった疑問もその場で解消できます。

さらに、税込2万円以上（コルセットを含む）をその場でご注文いただいた方には、各日先着でオリジナルデザインの巾着をプレゼント。

コルセットがすっぽり入る便利なサイズで、数量限定なのでぜひお早めに。

イベント詳細と予約情報

イベントは「HEAVEN Japan 試着体感サロン 心斎橋店」で開催。日時は9月6日（土）・7日（日）の10:00～18:30です。混雑を避けるため事前予約がおすすめで、試着時間はお一人様約30分を予定。

コルセットは予約なしでも試着可能ですが、お待ちいただく場合があります。関西エリアでの開催は約1年ぶり。自分に合ったブラやコルセットを探す絶好のチャンスをお見逃しなく♡

自分をもっと好きになる体験を♡

下着はただ身につけるものではなく、自分を輝かせる大切なアイテム。今回のHEAVEN Japan×Enchanted Corsetの特別イベントは、試着を通して「心地よさ」と「美しさ」を同時に体感できる贅沢な機会です。

プロのアドバイスを受けながら理想の一着を見つけることで、きっと毎日の自信も変わるはず。大阪での開催は2日間限定。この機会に、自分をもっと好きになる魔法の体験を味わってみてください♪