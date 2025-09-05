¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´´»öÄ¹¤Ç¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷°ìÁÝ²ò»¶¡ª¡×ÀäË¾¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¡¢ºÇ¸å¤Î°¤¢¤¬¤¡Ä²ñ¿©·ù¤¤¤ÎÁíÍý¤¬µÙÆü¤ËÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿ÁíÍý·Ð¸³¼Ô¤ÎÌ¾Á°
£¹·î£²Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£ ¹â¤Þ¤ë¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤Ë¡Ö²ò»¶É÷¡×¤ò¿á¤«¤»¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë¼óÁê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÍÌÌÁ¿²Î¤Ç¤â¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡×ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê±äÌ¿ºö¤òÆ¬¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© £¸·î²¼½Ü¤Ë¼óÁê¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ì¤Ä¤Î²ñ¹ç¤Ë¤½¤Î¡ÖÈëºö¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²ñ¿©·ù¤¤¤ÇÍÌ¾¤Ê¼óÁê¤¬¡¢µ®½Å¤ÊµÙÆü¤ÎÌë¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û £¸·î²¼½Ü¡¢²ñ¿©·ù¤¤¤ÎÀÐÇË»á¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¿©¤·¤¿ÁíÍý·Ð¸³¼Ô
¡Ö¤ª¤Ã¡¢¤Ä¤¤¤ËÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡ÖÃÏ°Ì¤ËÎø¡¹¤È¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤º¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤À¡×
ºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¯±ÊÅÄÄ®¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç2Æü¸á¸å1»þÈ¾¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÎÀÐÇËÌÐÁíÍýÁíºÛ¤ÏËÁÆ¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¡Ö¡Ê»²±¡Áª¤Î¡ËÂçÇÔ¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£´ö½Å¤Ë¤â¤ª¤ï¤Ó¤·¤ó¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤Î½Ö´Ö¡¢½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ã¡¢¤Ä¤¤¤ËÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¡¢¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤è¡×
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤Ï´ª°ã¤¤¤À¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡×
·èÃÇ¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÂà¿Ø»þ´ü¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ³ÅêÀë¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á°½Ò¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ö»×¤ï¤ºÎÙ¤ÎÆ±Î½µÄ°÷¤ÈÌÜ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤è¡£¡ØÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ØÃÏ°Ì¤ËÎø¡¹¤È¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤É¼¤á¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¡×
À¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¿ÊÂà»Ç¤ò½Ð¤·¡¢»Ä¤ê¤ÎÅÞ»ÍÌò¤Î3¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÍÌÌÁ¿²Î¤Ç¤â¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¡×ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê±äÌ¿ºö¤òÆ¬¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
À¯³¦¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¤Î²ñ¹ç¤Ë¤½¤Î¡ÖÈëºö¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ÎÁ°Æü¤ËÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ï24Æü¤ÎÆüÍË¡¢¸øÅ¡¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¡¢Í¼Êý¤Î¸á¸å4»þ²á¤®¡¢¹õÅÉ¤ê¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤ÏÆ±¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖÏÂÅÄÁÒ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¿©·ù¤¤¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐÇËÁíÍý¡£É®¼Ô¤Î»ä¤â¡ÖÂ¾¿Í¤È¼ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êËÜ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¼«Ê¬¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¡×¤ÈÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö²ñ¿©·ù¤¤¡×¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶µ®½Å¤ÊµÙÆü¤ÎÌë¤Ë²ñ¿©¤¹¤ëÁê¼ê¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
²ñ¿©·ù¤¤¤ÎÀÐÇË»á¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¿©¤·¤¿Áê¼ê
ÁíÍýÈÖµ¼Ô¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿Àè¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¡Ê83¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¿¿¤ÃÀè¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸å¤Ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÇò¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¸µÁíÍý¤¬¸å¤«¤éÆþ¤ë¡£ÀÐÇËÁíÍý¤È¾®Àô»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®Àô»á¤ÎÌÁÍ§¤È¤¤¤¨¤ë»³ºêÂó¸µÉûÁíºÛ¡Ê88¡Ë¡¢¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÉðÉô¶Ð¸µ´´»öÄ¹¡Ê84¡Ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎºÇÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê64¡Ë¤Î5¿Í¤Ë¤è¤ë²ñ¿©¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï77ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤Î£µ¿Í¤Î²ñ¿©¤Ï3»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£½ÐÀÊ¤·¤¿°ì¿Í¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¼ºÂ¤ËÀÐÇËÁíÍý¤ÈÀÖÂôÂç¿Ã¡¢¾åºÂ¤Ë¾®Àô¡¢»³ºê¡¢ÉðÉô¤Î3»á¤¬ÊÂ¤ÖºÂÁÈ¤ß¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¹âµé²ûÀÐÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤ß¤ò¤¦¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢´Î¿´¤Î²ñÃÌÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÀÐÇËÁíÍý¤¬¼ø¤«¤Ã¤¿¤¢¤ë¡ÖÈëºö¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö½°±¡²ò»¶¥«ー¥É¡×¤À¤È½ÐÀÊ¼Ô¤Î°ì¿Í¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¾®Àô»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¡×¤òÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¼«¤é¡Ö²þ³×¤ÎËÜ´Ý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¹À¯Ì±±Ä²½Ë¡°Æ¤Ï¤¤¤Þ¤«¤é20Ç¯Á°¡¢2005Ç¯¤Î8·î8Æü¤Ë»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£
½°±¡¤Ç¤ÏÂ¤È¿¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÄÌ²á¤·¤¿Æ±Ë¡°Æ¤Ï»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¿¾®Àô¤ÎµÞÀèË¯¤À¤Ã¤¿µµ°æÀÅ¹á¸µ±¿Í¢Âç¿Ã¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÎÁÄâ¤Ç¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤Î½Ë¾¡²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¶¸µ¤¤â´ñÀ×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×
´°Á´¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤Î¡Ö´ñºö¡×¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤¬»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Í¹À¯Ì±±Ä²½Ë¡°Æ¤ò¡Ö¹ñÌ±¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¡¢½°±¡²ò»¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆÂ¤È¿¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¡Ö»ÉµÒ¡×¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÂÐÎ©¸õÊä¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬Áªµó¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿ÉðÉô´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¡£
¤½¤ÎÆó¿Í¤«¤éÍ¹À¯Ì±±Ä²½²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÁ¼ø¡×¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÂç¤Î²ñ¿©·ù¤¤¡×¤¬µ®½Å¤ÊÆÉ½ñ»þ´Ö¤ÎÆüÍËÌë¤Ë3»þ´Ö¤â³ä¤¤¤Æ¡ÖÏÂÅÄÁÒ¡×¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤ÏµÄ°÷¤ò°úÂà¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë½ã°ìÏº»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»þ¤ÏËãÀ¸À¯¸¢Ëö´ü¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤À¡£½ã°ìÏº»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ¹À¯²ò»¶¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤À¤Ã¤¿¡£»²±¡¤ÇË¡°Æ¤òÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯¤¢¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¹ñÌ±¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¶¸µ¤¤â´ñÀ×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡£ÁíÍý¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¸¢ÎÏ¤ò¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Î¶¦´¶¤¬É¬Í×¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤È¤Ï²¿¤«
·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÃÏ³ê¤êÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿½ã°ìÏº»á¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤À¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¥á¥â¤ÏÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤â¡¢½ã°ìÏº»á¤ÏÍ¹À¯²ò»¶¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÐÇËÁíÍý¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Í¹À¯²ò»¶¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö»ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÄñ¹³ÀªÎÏ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡°Æ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¼Ô¤Ë¤Ï½°±¡²ò»¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸øÇ§¸¢¤ò剝Ã¥¤·¡¢»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÄÙ¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ëµµ°æðÐ¹á»á¤Ï¸øÇ§¤µ¤ì¤º¤Ë¤¢¤Î¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡×¤ò»ÉµÒ¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¡Ö±Æ¤ÎÁíÍý¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤â¸øÇ§¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·à¾ì·¿¤ÎÂÐÎ©¤¬¹ñÌ±Åª¤ÊÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È½ã°ìÏº»á¤ËÃÏ³ê¤êÅª¤ÊÂç¾¡Íø¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÎ¢¶â¡×¤È¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¡×¤È¤¤¤¦µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÌÌ¡¹¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÄñ¹³ÀªÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
¤¢¤ëÀÐÇË»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½°»²Î¾Êý¤ÎÁªµó¤ÇÉé¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï»à¤ËÂÎ¤À¡£À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï½ã°ìÏº¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤ò´´»öÄ¹¤Ë¤·¤Æ¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈó¸øÇ§¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø»ÉµÒ¡Ù¤òÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
»ÉµÒ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¸øÊç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥Í¥Ã¥ÈÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤ä½÷À¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸øÇ§¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤à¡£ÎáÏÂÈÇ¤ÎÍ¹À¯²ò»¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÁíÍý¼þÊÕ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº´´»öÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Ê¼¡Ïº»áËÜ¿Í¤¬¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¿ûµÁ°Î¸µÁíÍý¤«¤é¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï»²±¡ÁªÂçÇÔÄ¾¸å¤Ë¼þÊÕ¤Ë¤³¤¦¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ò¤À¤á¤Ë¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Î¢¶âµÄ°÷¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ºòÇ¯½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡×¤òÈó¸øÇ§¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»ÉµÒ¤ÎÍÊÎ©¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«Åê³«É¼Æü¤Î3ÆüÁ°¤Ë¡¢Èó¸øÇ§¤Ë¤·¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¤â¸øÇ§¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Ö2ÀéËü±ß¡×¤ÎÁªµó»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£½°±¡Áª¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË―¾®Àô¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷°ìÁÝ²ò»¶¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë
¤½¤ì¤ò¼çÆ³¤·¤¿¿¹»³´´»öÄ¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶¸µ¤¤ÈÇ®¶¸¤Î²ò»¶·à¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿¸µÁíÍý¤Î¼¡ÃËË·¤òÁªµó¤Î»Ø´ø»²ËÅÌò¤Ç¤¢¤ë´´»öÄ¹¤ËÈ´Å§¡£ÀÐÇË―¾®Àô¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷°ìÁÝ²ò»¶¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë――¡£
¤³¤Î¡ÖÈëºö¡×¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë·àÌô¤À¡£
¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤â¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¼ã¼Ô¡¦½÷À¤Ø¤Î¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ø¤Î´Ø¿´¡×¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤â°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Âà¿ØÏÀ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡£°ì»þÅª¤Ë¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼«¤é¤Î±äÌ¿¤Î¤¿¤á¤ËËÜÅö¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¡£8·î24Æü¤Î3»þ´Ö²ñ¿©¤ÇÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¡ÖÈëºö¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤ë¶¸µ¤¤È³Ð¸ç¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï½µÌÀ¤±¤Î8Æü¤Î¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Î¤¢¤È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
