メイプル超合金カズレーザー（41）が5日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚にあらためて言及した。

冒頭で松陰寺に「結婚おめでとう」と祝福されると、カズレーザーは「ありがとうございます」と頭を下げた。

松陰寺が「びっくりした。カズってあんま、結婚とか興味ないのかなと思ってた」などと言うと、カズレーザーは「なかったですね。全然、全く（興味）なかった」と即答した。それだけに「これ、本当にすごいことなんですよ。いやいや、まじで。すごいことなんですよ！ 本当にみんなびっくりした方がいいですよ」と自ら強調し、笑いを誘った。

松陰寺が「もともと“結婚するタイプの人間”って思ってなかったもんね？」と聞くと、カズレーザーは改めて「全然思ってない。できねえだろうな…とは（思っていた）」と返答。松陰寺が「それが“できる”と思ったきっかけというか、瞬間はなかったの？」と質問すると、カズレーザーは「結婚って“えいや”とするしかないじゃないですか。これはもう、めっちゃ思った。なんか積み重ねてるとかもう、そういうんじゃねえんだ、“はい、します”なんだ（と思った）」と結婚に興味が全くなかった自分がゴールインに踏み切ったわけを“分析”していた。

カズレーザーと二階堂は先月10日、結婚を発表した。