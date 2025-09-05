かんたん甘辛！サンマの煮付け【材料】（4人分）サンマ 4尾シシトウ 小 1パックショウガ 2片<煮汁>水 200~250ml酒 100ml砂糖 大さじ 3みりん 大さじ 3しょうゆ 大さじ 4竹皮(あれば) 2~3枚【下準備】1、サンマはヌメリを取って頭と尾を落とし、長さを半分に切りワタを取り出す。きれいに水洗いしてペーパータオル等で水気を拭き取る。2、シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。3、ショウガは皮ごと洗い、薄切りにする。4、竹皮は水につけ、縦に2〜3本切り目を入れる。竹皮を敷いて煮ると香りもよく、煮崩れずに取り出せます。【作り方】1、深目のフライパン又は鍋に竹皮を敷き、盛り付けたときと同じように表側を上にサンマを並べる。ショウガも並べ、＜煮汁＞の材料を加えて中火にかける。2、煮立ったら竹皮を内側に折って、落とし蓋をのせて15〜20分煮る。竹皮を使わない場合は、アルミホイルの落とし蓋をし、15〜20分煮る。ホイルが浮き上がってしまう場合は、ホイルの上から軽めの落とし蓋をして下さい。落とし蓋に煮汁が当たって鍋全体に煮汁が広がって入る状態に火加減して下さい。3、落とし蓋を取ってシシトウを加え、サンマに煮汁を掛けながら軽く煮つめる。煮魚は身が崩れやすいので、そっと取り出し、器に盛りシシトウを添え、残っている煮汁を掛けて下さいね。