◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

体調不良のため３日（日本時間４日）の登板を回避したドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦に決まった。４日（同５日）のパイレーツ戦の試合前にロバーツ監督が「彼は月曜日（８日）にロサンゼルスで登板する予定だ」と明言。「体調を整えるために少し時間を与える。彼は今も胸（せき）の問題や疲労に対処しており、そしてＤＨとしても出場しているので、それ（８日に登板すること）が５イニングを投げるためには最良だと思う」と説明した。

大谷はこの日の試合前練習ではユニホーム姿でグラウンドに姿を表し、約１５分間のキャッチボールなどで調整した。ブルペン捕手が中腰となり、変化球の感触を確かめる場面もあった。屋外での練習は２日ぶりとなった。

当初は３日（同４日）のパイレーツ戦に二刀流で先発する予定だったが、せきや鼻詰まりなど風邪の症状があり、登板を回避。それでも、「１番・ＤＨ」で先発出場して２安打を放っていた。ロバーツ監督は前日の時点で大谷の次回登板について「まだ体調が万全ではないので、次にいつ彼が登板できるか決まっていない」としながら、５日（同６日）からのオリオールズ３連戦での先発を示唆していた。７日（同８日）に先発登板となっていれば、菅野智之投手（３５）と日米通じて初の投げ合いが実現していた。