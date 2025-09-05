Äã¤¹¤®¤ëÉ¾²Á¤¬ÊªµÄ¤Ë¡ÄÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥æ¥á¥¡¢Ìµ»ö»ÄÎ±¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥æ¥á¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×±þ±ç¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡ª¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè8ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Âè2²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥æ¥á¥¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬22°Ì¤ÇÀ¸Â¸¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥æ¥á¥¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸Â¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡×¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ
¡¡ÍÌ¾¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥æ¥á¥¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ëÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎEve¡ÖTambourine¡×¤Ç¿¶ÉÕÁÏºî¤ÎºÍÇ½¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥á¥¤Ï720ÅÀ¤È¤¤¤¦Äã¤¹¤®¤ëÅÀ¿ô¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤³¤Î½ç°Ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡48¿ÍÃæ24°Ì¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±¤Ç¤¤ëÂè2²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡£22°Ì¤È¤·¤Æ¥æ¥á¥¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÎý½¬À¸¤ÏÊú¤¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ó¡¢°ÂÅÈ¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥æ¥á¥¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºî¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤ò¤Í¤®¤é¤¦¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥æ¥á¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿¶ÉÕ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¥æ¥á¥¤µ¤ó¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥æ¥á¥¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è¥æ¥á¥¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÀ¸Â¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç°ÂÌ²¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë