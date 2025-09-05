

自宅にやってきたばかり、生後2カ月のノルウェージャンフォレストキャット（写真提供：やすさん）

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第2回となる今回は、ウサギと猫と暮らす男性に話を聞いた。

ウサギのぽぽちゃんに仲間をつくってあげたい

ウサギ（ネザーランドドワーフ）のぽぽちゃんと暮らし始めて1年後、飼い主のやすさん（仮名）は、正式にペット可物件に引っ越した。部屋はリビングのほかに部屋が2つ。ひとりとウサギ1匹暮らしには、少々広い。

一方の部屋にはこれまでと同じようにタイルカーペットを敷き詰め、ぽぽちゃんの小屋を設置した。そして、ふすまで隔てられたもう一つの部屋にも、同じようにタイルカーペットを敷き詰める。壁際に、水飲み場とベッド、排泄用の猫砂を配置した。

やすさんは、ぽぽちゃんの弟分として、2カ月の子猫を迎えた。

ぽぽちゃんはウサギだ。仲間が必要だとしても、自然界では天敵となりうる組み合わせを、なぜ選んだのか。そして本当に大丈夫なのか。

「勝手だと思われるかもしれませんが、ペットを飼うなら犬か猫、という幼い日の憧れが消えなかったんです。ぽぽちゃんに一目ぼれしてウサギを飼い始めましたが、次に家族として迎え入れるなら犬か猫がいいと。そこで、いろんな方のSNSを見て、猫なら大丈夫なんじゃないかと思ったんです」

やすさんは猫の品種についても調べ、性格が穏やかで我慢強い『ノルウェージャンフォレストキャット』を選び、信頼できるブリーダーから迎え入れた。

しかし、いくら穏やかな種とはいえ、猫は猫。しかも、『ノルウェージャンフォレストキャット』は10kg近くまで成長する、猫の中でも大型の種。猫にとっては遊びのつもりでも、じゃれつくだけでウサギは大けがをしかねない。

「最初の半年間は、完全に別室で飼育しました。もちろん相性が悪ければ、一生別々の部屋で飼育するつもりでした。なによりも、ぽぽの安全が一番ですから」

半年間、ウサギと猫はそれぞれの気配を感じながら、ふすま1枚挟んで暮らした。

やすさんは、猫にぴーと君と名付けた。ふわふわの長毛、桜餅のような薄紅色の肉球。その鳴き声は、ピアノの一番高い音を優しく弾いたように弱々しい。日を追うごとに体は大きくなったが、甘えん坊でおっとりした気質の、穏やかな猫に育っていった。



ウサギのぽぽちゃんとふすま一枚挟んで暮らしていた猫のぴーと君。おっとりした気質の穏やかな猫に成長した（写真提供：やすさん）

『大きなウサギ』と『小さな猫』？

2匹を別々の部屋で飼育しながら、少しずつ顔合わせも始めた。やすさんがぴーと君を抱っこしてぽぽちゃんに顔見せしながら、時間をかけてお互いの存在を認識させていったという。

「最初はお互いに、いい意味で無関心でした。ぽぽちゃんは怖がるそぶりもなく、ぴーと君は興味を示さず。同じ空間に入れても、相手を意識することはありませんでした。

でもしばらく経つと、ぴーと君がぽぽちゃんを『ボス』だとみなすような行動をとり始めたんです」



猫のぴーと君は、自分よりずっと小さいウサギのぽぽちゃんを、ボスだと見なし始めた（写真提供：やすさん）

成猫になり、ぽぽちゃんよりも一回りも二回りも大きくなったぴーと君が、ぽぽちゃんが近づくと体を縮めて後ずさり、道を譲るようになったのだ。そして決め手となったのは『ミラーリング行動』だった。

「ぽぽちゃんが毛づくろいをしていると、ぴーと君も隣で毛づくろいをしたり、ぽぽちゃんが眠っていると、ぴーと君が近づいて同じ格好で眠り始めたり。それを見て『ああ、もう大丈夫だ』って思ったんです。

今は、ぽぽちゃんはぴーと君を『大きなウサギ』だと思っていて、ぴーと君はぽぽちゃんを、『小さな猫』だと思っているんじゃないかな」







ぴーと君は、ぽぽちゃんの近くでお昼寝するようになった（写真提供：やすさん）

5年経った今では、ぽぽちゃんはぬいぐるみではなく、ぴーと君に毛づくろいをしてあげるようになった。そして2匹は、目を閉じて寄り添うようにして眠っている。

ウサギと猫と暮らすと、実際いくらくらいかかる？

実際、ウサギと猫を飼育すると、どのくらい費用がかかるのだろう。

ウサギのぽぽちゃんのエサは牧草とチモシーで、月4000円程度。ぴーと君のほうは月7000円程度かかる。保険にも加入しており、2匹合わせて4000円。毎月の固定費は1万5000円で、ここにおやつやおもちゃ代が加算されても2万円以内には収まる。

ただし、ぽぽちゃんは現在6歳。ウサギの平均寿命が7〜8年程度であることを考えると、そろそろシニア期に入る。病気はまだないが、体調管理のためのサプリメントも増えた。胃腸管理のための乳酸菌、免疫力向上のためのビタミンなど、1カ月で4000円を超えるが、ぽぽちゃんの健康には代えられない。

やすさんの生活も変わった。家族や友人が訪ねてきてくれることもあるが、年に数回していた友人との旅行には行かなくなった。好きだったアロマや芳香剤など、においの出るものは避け、ぽぽちゃんがにおいを嫌うからという理由で、自炊の選択肢から焼き魚が消えた。

基本的に2匹中心の生活だが、これまで以上に幸福度は高くなった。動物との生活は、結婚や子育てと同じように人を不自由にする分、それ以上の幸せをもたらしてくれるのかもしれない。



生活が2匹中心になり、不自由も多いが、その分日々の暮らしは充実したものになった（写真提供：やすさん）

ぽぽちゃんを迎えたとき、「離婚」という人生の岐路に立っていたやすさん。片方の手のひらに収まるほどの小さな命が、自分の存在を全肯定してくれた。

「一緒にいてくれるだけで、寂しいと思うこともなくなりました。体は小さくても、僕にとっては心強い存在です」

もふもふしたものでなければ塞げない、心の穴がある。もふもふして温かく、なんの打算もなく、見返りも求めず、そのままの自分を受け止めてくれる存在。その小さな命が、ときに人生に思いがけない彩りをもたらしてくれることもある。

愛しくてたまらない、ウサギ、猫、人間の3人暮らし

ぽぽちゃんとぴーと君の暮らしをつづったYouTubeチャンネルは、現在登録者24万人以上の方に支えられている。最も観られた動画は、600万再生近い。投稿した動画は1000本以上。1本目まで遡れば、体重わずか350グラムの子ウサギぽぽちゃんが現れる。

飼い主がどんな思いで向き合っているかは、ペットの表情や態度に偽りなく表れる。最初はウサギと猫の同居に否定的だったコメント欄も、今では2匹の仲睦まじさに癒されるというコメントであふれている。

ただし、YouTubeチャンネルを大きくする気持ちはない。ただ2匹の姿を見て癒されてほしいのだと、やすさんは言う。

「2匹のことはずっと、自分の子どものように感じてるんです」

ぽぽちゃんと暮らして6年、ぴーと君と暮らして5年が経過した。ウサギの6歳は、人間でいえば50代半ば。猫の5歳はもう、アラフォーに差し掛かる世代だ。

いつまでも小さな子どもだと思っていたペットたちは、幼い面影を強く残しながら成熟し、飼い主の歳を超えていく。限られた時間は、一時停止で留めておきたいほどに愛しい。



ぴったりと寄り添って眠るぽぽちゃんとぴーと君（写真提供：やすさん）

【ウサギと暮らすには】

・ペット可物件、もしくは管理会社に小動物の飼育を許可されていること

・ウサギ用の小屋を用意し、中に給水器、エサ台、寝床、トイレを用意する

・室内温度は常に18度から22度程度に保つこと

・自炊で魚料理をしないこと

・定期的に爪切りに連れていく、もしくは自分で爪を切ること

・足腰のケアのため、床にクッションマットなどを敷くこと

・中年期を過ぎたら、体調管理のためのサプリメントを怠らないこと

・ウサギを見てくれる動物病院がそばにある、もしくは自家用車があること

【ウサギ＋猫と仲良く暮らすには】

・2DK以上の部屋に住み、最初は居住空間を完全に分けること

・できれば在宅勤務、もしくは在宅時間の長い家族がいること

・部屋に水飲み場と排泄用の猫砂を用意すること

・電気代は真夏で1万円、生活費＋2万円を安定して支払えること

・相性が悪かったとしても、2匹とも最期まで幸せにする覚悟があること

