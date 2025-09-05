

やすさんが出会った、ネザーランドドワーフ（写真：やすさん提供）

【写真】ネザーランドドワーフのぽぽちゃん、ミルクを飲む姿や砂遊びをする愛くるしい様子がたまらない！

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第2回となる今回は、ウサギと猫と暮らす男性に話を聞いた。

『もふもふ』を求め、ペットショップへ行くと…

人生で立ち止まったとき、人は『もふもふ』を求める。

地方都市で在宅エンジニアとして働くやすさん（仮名）もその一人だ。人生の岐路に立ったとき、彼もまた、もふもふ、ふわふわしたものを求めた。

幼いころからずっと、犬や猫のいる生活に憧れていた。毎年クリスマスの願いは、いつも犬か猫。しかし、マンション暮らしだったやすさん一家のもとに、サンタからペットが届くことはなかった。

当時やすさんは7年間連れ添った妻と別々の道を歩むことを決め、一人暮らしを始めたばかり。自分次第で犬でも猫でも飼える。完全在宅のエンジニア職なので、留守番で寂しい思いをさせることもない。なにより彼自身、心に空いた穴をもふもふしたもので埋めたいという気持ちがあったのかもしれない。

本連載では、小動物を飼育されている方を対象に、取材にご協力いただける方を募集しています。ご協力いただける方はこちらのフォームからご応募ください。

そして、ある日ふらりと訪れたペットショップで、運命の出会いを果たす。彼が出会ったのは、犬でも猫でもなく、小さなウサギだった。

小さなウサギとの“運命の出会い”



Y字型の鼻を柵から伸ばした好奇心旺盛な灰色のネザーランドドワーフの赤ちゃん。この子に運命を感じ、家族に迎えることに（写真：やすさん提供）

やすさんが何かの気配を感じて振り返ると、柵と柵の間から、ひくひく動くY字型の鼻が覗いていた。灰色の産毛がはみ出し、柵の内側からはこげ茶色の一対の瞳がまっすぐにやすさんを見つめている。それは、片手に乗るほど小さなウサギだった。

思わず手を伸ばすと、「撫でろ撫でろ」と言わんばかりに柵に体を押し付けてくる。その愛らしさに、やすさんは天啓を受けたような衝撃を覚えた。

「……この子を、連れて帰ってあげたい！！」

そのペットショップには、犬も猫もいた。当初ウサギは選択肢にもなかったはず。すぐに飼い始めるつもりもなかったので、自宅がペット可物件かどうかもわからない。それでも、やすさんの勢いは止まらなかった。

その場でマンションの管理会社に電話をし、ウサギの飼育を直談判。「小動物であれば」と許可を得た。次にペットショップのスタッフに飼い方について詳しくレクチャーを受け、自宅の飼育環境を整えたうえで、なんとか飼育にこぎつけた。

こうして、やすさんとネザーランドドワーフ『ぽぽちゃん』との生活が始まった。



マンションの管理会社にその場で電話して直談判して、ネザーランドドワーフの赤ちゃんを迎え入れた（写真：やすさん提供）

『ネザーランドドワーフ』（ウサギ）とは？

ネザーランドドワーフはウサギの中でも小型の種で、大人になっても1kg程度の大きさに収まる。

ウサギは草食動物で、主な天敵はワシやタカなどの猛禽類やキツネ、ヤマネコなどの肉食哺乳類や大型の蛇など。野生下では常に捕食の対象となるため、非常に警戒心の強い動物だといわれている。

ただしネザーランドドワーフは、20世紀初頭のオランダで、小型のポーランド種ウサギと野生のアナウサギを交配して作り出された家畜品種だ。性格もほかのウサギ品種に比べて活発で好奇心旺盛、やや神経質な面もあるが、おおむね人懐こく飼いやすい品種といわれている。

適切に掃除をすればにおいもほとんどなく、鳴き声もない。毎日の外散歩も不要、殺菌作用の強い唾液で身づくろいをするため、お風呂に入れる必要もない。朝と夕に最も活発となる薄明薄暮性で留守番にも耐えられるため、集合住宅での一人暮らしでも比較的飼いやすい。

ちなみに「ウサギは寂しいと死んでしまう」というのは迷信で、実際には多くのウサギが単独飼育でも長生きしているという。

飼育に必要なものは、ウサギ用ケージ、エサ入れ、トイレ、寝床、エサの牧草とペレットなどで、ウサギ（ネザーランドドワーフ）の生体価格を考慮しても5万円程度に収まる。

【うさぎの飼育に必要なもの】

・ウサギ用ケージ

・エサ入れ

・トイレシート

・寝床

・エサ（乾燥した牧草とチモシー）

・外出用のクレート

「定期的に必要になる出費は、牧草とチモシー、トイレシートで、月4000円程度です。ただ、電気代の負担増だけは避けられません。ウサギの適温は18度から22度。4月からエアコンはフル稼働です。一人暮らしの時は真夏でも4000円程度でしたが、1万円ほどかかるようになりました」

しかし、ウサギの魅力にどっぷりはまってしまえば、それだけで収まるはずもない。やすさんは、『部屋んぽ』のために床にタイルカーペットを敷き詰め、ぽぽちゃんに与える牧草やハーブを自らプランター栽培している。



ぽぽちゃんのためにプランター栽培している植物。ぽぽちゃんの好物はクローバー（写真提供：やすさん）

「ウサギの足裏には肉球がなく衝撃にとても弱いので、環境整備は大切なんです。それに、以前乾燥した牧草とチモシーだけ与えていたら、『うっ滞』という病気で便が出なくなってしまったことがあって。それ以来、生の植物を自宅で育てて、定期的に食事に混ぜています」



ウサギ用の知育玩具に挑戦するぽぽちゃん（写真提供：やすさん）



ぽぽちゃんの豪邸。この中にエサ場、ベッド、トイレなどがある（写真提供：やすさん）

特別なウサギ？ ぽぽちゃん、YouTubeで人気に

ウサギのなかでも、ぽぽちゃんは特殊かもしれない――。

お迎え当初から記録用に始めたYouTubeチャンネルで、やすさんはその事実を再確認する。

「動画を見てくれた視聴者さんから、『うちの子はぽぽちゃんみたいになついてくれない、抱っこできない』『どうしてもトイレを覚えられない』という声が多く寄せられるようになりました。でも、僕は特別何か教えたわけじゃないんです」

ウサギは自然界では被食者なので、大きな生き物に撫でられることも抱っこされることも、本能的に抵抗する。また、排泄のしつけは可能だが、フンは勝手に出てしまうことが多い。しかしぽぽちゃんの場合、撫でられるのも抱っこされるのも大好きで、名前を呼べば近づいてくる。トイレトレーニングも、生後5カ月ごろには完璧にクリアした。

部屋中にダンボールで迷路を作ってぽぽちゃんを遊ばせてみたり、呼び鈴の使い方を教えてみたり。賢く人懐こいぽぽちゃんのチャンネルは、徐々に人気を獲得していった。



ベルを鳴らすとおやつがもらえることも覚えた（写真提供：やすさん）



野生に返って砂遊びするぽぽちゃん（写真提供：やすさん）



これも知育玩具。たこ焼きを引き抜くとおやつが隠れている（写真提供：やすさん）

ぽぽちゃんと暮らして「一番感動した瞬間」とは

ウサギの飼育方法は、普段はケージの中で過ごさせ、朝夕決まった時間だけ『部屋んぽ』させるのが一般的だ。しかしぽぽちゃんは、ほぼフリーケージで生活している。

「ぽぽは排泄は必ずトイレスペースに戻ってするし、配線などをガードしておけば危険もありません。寝るときだけは、僕が無意識に踏みつぶしてしまうかもしれないので、部屋を分けています」

在宅で時間の融通も利く仕事なので、ぽぽちゃんの動向に常に目が届く。いけないことをしたらその場で注意することで、いたずらもほとんどしなくなった。毎日同じ空間で過ごすうちに、ぽぽちゃんはやすさんを完全に群れの仲間として認識し始めた。



やすさんのパソコンの上で毛づくろいするぽぽちゃん（写真提供：やすさん）

たとえば、ウサギは群れに危険が迫ると後ろ足で地面を強く叩き、音を立てて知らせる。ぽぽちゃんも、外で大きな音がすると、思いっきり『足ダン』をして危険を知らせてくれる。また、野生のウサギは肉食動物に襲われる危険があるので、目を開けて眠る習性がある。しかし、暮らし始めて半年ほど経つと、やすさんの腹の上で完全に身をゆだね、目を閉じて眠るようになった。

「ぽぽちゃんと暮らして、一番感動した瞬間でした。目を閉じて眠るのは、僕を信頼してくれた証なんです」



やすさんの上で目をつぶって眠るぽぽちゃん。ウサギは外敵から逃げられるよう、目を開けて寝ることが多い（写真提供：やすさん）



（写真提供：やすさん）

ぽぽちゃんの「ある行動」が示すもの

ぽぽちゃんと暮らして一年、人ひとり、ウサギ1匹の群れでの落ち着いた生活。ぽぽちゃんというパートナーを得て、やすさんの心に空いた穴は、もふもふしたウサギでぴったりと塞がれた。しかし、ぽぽちゃんの「ある行動」が、晴れ渡った心に薄い雲を引いていった。

ある日やすさんは、ぽぽちゃんがウサギのぬいぐるみに一生懸命毛づくろいをしているのを見かけた。ひととおり終わると、「今度は自分の番」と言わんばかりに、背中を向けてじっと待っている。野生下では、群れの仲間がお互いに毛づくろいをし合うのだ。



ぬいぐるみに毛づくろいをしてあげるぽぽちゃん。野生下では、仲間同士で毛づくろいをし合う（写真提供：やすさん）

じっと毛づくろいを待つ背中を見て、やすさんは気づいた。ぽぽちゃんの心の穴は、やはりもふもふしたもので埋めるしかないのだと。

後編『｢半年かけて徐々にならした｣《猫とウサギ》天敵になりうる2匹が"寄り添い眠る"ほど仲良しになるまで』では、ぽぽちゃんのもとに訪れた新たな“相棒”について、じっくり紹介する。

（宮粼 まきこ ： フリーライター）