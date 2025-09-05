King & Princeの髙橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』がオールアップを迎えた。

参考：『DOPE』“才木”髙橋海人の慟哭が胸を打つ いよいよ“ジウ”井浦新との直接対決が開幕

本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作に、謎に包まれた新型ドラッグ“DOPE”が蔓延している近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクションエンターテインメント。

才木を髙橋、陣内を中村が演じるほか、新木優子、三浦誠己、豊田裕大、久間田琳加、真飛聖、蒼戸虹子、井浦新が出演している。

9月5日放送の最終回を前に、W主演の髙橋と中村をはじめキャスト陣がオールアップを迎えた。最後の撮影は、才木（髙橋海人）と陣内（中村倫也）のバディ2人でのシーン。スタッフから「オールアップです」の声が掛かり、2人に大きな拍手が送られると、先にオールアップを迎えていた“チームDOPE”メンバーも駆けつけ、花束が渡された。肌寒い季節に撮影が始まり、猛暑の夏まで約4か月を駆け抜けた出演者は、共演者やスタッフへの感謝や作品への思いを語った。

髙橋は、「皆さん優しく包み込んでくれるような現場で、毎日来るのが楽しかったです。キャストの皆さんにも恵まれて楽しかったです」と撮影を振り返った。

中村は、「うちの子たちはなにもない日なのに全体アップにまで駆け付けてくれて。これだけでいい子だってわかりますよね。ちなみに、僕はこういうことしたこと1回もないです（笑）」と笑い混じりにコメント。

同じくクランクアップを迎えた新木、三浦、豊田、久間田、井浦のコメントも到着した。

【コメント】⚫︎髙橋海人（才木優人役）皆さんお疲れ様でした！ 全然終わった感はないんですけど。肌寒い時期から灼熱の夜を越えて、長い間本当にお世話になりました。今回の作品は自分にとってすごく挑戦で、最初の頃は倫也さんのお芝居を見て鼻をポキポキ折られたりとか、どうやってこの作品に立ち向かっていけばいいんだと思いながら撮影に臨んでいました。でも皆さんからアドバイスをいただいたり、気づかされることもたくさんあって。今まで自分になかった引き出しがたくさんできてすごく勉強になったなと感じています。皆さん優しく包み込んでくれるような現場で、毎日来るのが楽しかったです。キャストの皆さんにも恵まれて楽しかったです。こんな現場にもっといたいな、もっともっといろいろなドラマに出たいな、そんなふうに思わせてくれるようなドラマでした。また会えるように頑張ります！ 本当にありがとうございました！

⚫︎中村倫也（陣内鉄平役）皆さんお疲れ様でした！ 最近僕は思うんですけど、現場の雰囲気って現場のスタッフさんで出来上がっているなと。そういう意味では今回はすごく健全で真っ当で、やる時はやる、緩む時は緩む。皆さんの懐の深さに甘えて、思う存分好き放題やれた気がします。ありがとうございます。アクション部の皆さんは、さばくのも、見せるのも、演じるのも、仕切るのも大変だったと思うけど、ありがとう。うちの子たちはなにもない日なのに全体アップにまで駆け付けてくれて。これだけでいい子だってわかりますよね。ちなみに、僕はこういうことしたこと1回もないです（笑）。愛にあふれた現場で難しいことができてすごく楽しかったです。お疲れ様でした！

⚫︎新木優子（綿貫光役）まずは、皆さん今日1日お疲れ様でした。ロケ地に来たときは今日が無事に終わるかなと心配だったんですが、今日がまず終わってすごくうれしいです。雪が降っているような寒い時期から、このとんでもなく暑い時期まで本当にお疲れ様でした。私自身、（鈴木）浩介監督と約10年ぶりにお仕事をさせていただいて、アクション部の方ともそれ以来で。今回、当時はできなかった色々なものを乗り越えて、楽しくがむしゃらに、真っ直ぐに綿貫光を演じられたかなと思います。それも本当に皆さんが支えてくださったからだなと思います。本当にありがとうございました。楽しかったです。

⚫︎三浦誠己（葛城康介役）ありがとうございました。終わるのが寂しいです。未だに葛城課長を自分の中では掴みきれてないのではという気持ちもあるんですけど、本当にいいチームでこれだけ長い時間を過ごせたのは幸せでした。浩介監督の頼もしく包み込んでくれる包容力と、古林監督のシャープさと、杉原監督の遊び心と、色んな味を味わいながらやらせてもらいました。僕自身まだまだこれからもっと勉強したいなという部分も沢山ありましたし、今回は髙橋海人くんと中村倫也さんに助けられました。2人がこの雰囲気を作ってくれたと思います。毎朝どんなに疲れていても太陽のような笑顔で対応してくれる海人くんには本当に頭が下がる思いでいっぱいですし、飄々としながらみんなの舵をとってくれる中村さんにも本当に頼ってしまいました。いいチームでいられたことが何よりも僕の中に思い出として刻まれると思います。いいお父さんをやらせてもらえてよかったです。本当にありがとうございました。

⚫︎豊田裕大（柴原拓海役）本当にありがとうございました。希望を捨てない物語だったなと個人的には思っていて、それにプラス柴原の明るさに引っ張られた4か月弱だったなと思います。監督含め、スタッフの皆さんもとても丁寧に温かく見守ってくださってありがとうございます。倫也さん、海人には本当に尊敬とともにちょっとジェラシーを感じる部分、もっと自分も成長しないといけないなと学ぶ期間でもありました。これを機にさらにパワーアップして帰ってきたいなと思います。ありがとうございました！

⚫︎久間田琳加（泉ルカ役）皆様、4か月間本当にありがとうございました。私としては初めて演じる役柄だったり、アクションにも初挑戦したり、すごく思い出深い作品になりました。この作品に参加できたことを改めてうれしく思います。皆さんも優しくしてくださって、成長の機会をいただき、本当にありがとうございました！

⚫︎井浦新（ジウ役）ありがとうございました。僕はこの作品でエンターテインメントの醍醐味というものを久々に味わえましたし、考えさせられもしました。見ていただくためにどれだけ作り手たちが真剣に命を削るのかを、この現場で皆さんの仕事をしている姿から僕自身が奮い立たせられました。それとともに、俳優部というのは皆さんに命を助けられているというのをこの現場で何度も思いました。各部署から支えられて、そのおかげで最後までジウを演じることができました。本当に感謝しています。命を助けてくださって本当にありがとうございます。また皆さんと続きが撮れるのか・・・違う作品でもお会いできたらうれしいです。ありがとうございました！

（文＝リアルサウンド編集部）