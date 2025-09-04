「糖尿病のフットケア」を怠ると“足の切断”につながる可能性も… フットケアの流れを解説!

「糖尿病」になると、様々な合併症に注意しなければいけません。合併症の一つである「糖尿病性足病変」を放置していると、最終的に足を切断しなくてはいけなくなる可能性もあるとのこと。対策としてはフットケアが重要なのですが、具体的にどのようなことをするのでしょうか。看護師の嶋谷さんを取材しました。

監修看護師：

嶋谷 裕美（看護師）

看護専門学校卒業。院病棟、急性期総合病院外来など合わせて20年以上のキャリアを持つ。看護師の仕事を続けながら、webライターとしても活動。臨床経験を活かし、健康増進などに関する記事を執筆している。糖尿病性足病変看護従事者研修修了。

編集部

糖尿病と足の切断ってどう関係があるのですか？

嶋谷さん

糖尿病に罹患し高血糖の状態が続くと、様々な合併症を起こしやすくなり、その中の代表的な合併症の一つに糖尿病性足病変があります。足病変とは、小さな傷などから、蜂窩織炎（ほうかしきえん）などの感染症などを起こす病態です。重症化すれば、切断を余儀なくされるケースがあり、場合によっては足から感染した細菌やウイルスが全身に回り、敗血症から死に至ることもあるのです。こうした合併症を予防する目的に作られたのがフットケアです。

編集部

フットケアとはどのようなものですか？

嶋谷さん

患者さんに対し、専門の研修を受けた看護師が足の観察、検査、指導、実際のケアなどをおこないます。検査や観察では足の神経障害・動脈硬化の有無と程度が評価され、この時に初めて胼胝（たこ）や靴擦れ、足の変形が発見されるケースもあります。

編集部

実際のケアではどんなことをするのでしょう？

嶋谷さん

足浴や踵の角質の手入れ、爪切り、胼胝の処置などをおこないます。ケアをしながら自宅でのお手入れ方法についても指導しますが、糖尿病性網膜症や白内障により視力が低下し、自宅での手入れに自信がない方は、フットケアで爪切りを依頼する方も多いのです。