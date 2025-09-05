髙橋海人＆中村倫也W主演ドラマ『DOPE』ついに最終回！「毎日現場に来るのが楽しかった」（髙橋）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月5日にいよいよ最終回を迎えるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』。このたび最終回の放送に先駆けて、W主演を務める高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）、中村倫也をはじめキャスト陣のクランクアップコメントが公開された。

■ジウとの最終決戦へ！バディと特捜課の仲間の運命は？

8月29日に放送された第9話では、特捜課の仲間である棗（熊井啓太）が亡くなるという悲しすぎる展開を迎えた本作。才木（高橋海人）は、棗が最期に残した残留思念をもとに、最後のテロの現場を突き止めた。

はたして特捜課はジウ（井浦新）の“ゲーム”を止めることができるのか、そして、ジウの本当の目的とは？ 予測不能な展開が連続の最終回をお見逃しなく。

そしてこのたび、“チームDOPE”がクランクアップを迎えた。最後の撮影は、才木、陣内（中村倫也）のバディふたりでのシーン。スタッフから「オールアップです」の声が掛かり、ふたりに大きな拍手が送られると、先にオールアップを迎えていた“チームDOPE”メンバーも駆けつけ、花束が渡された。

肌寒い季節に撮影が始まり、猛暑の夏まで約4ヵ月を駆け抜けた出演者はそれぞれ共演者やスタッフへの感謝や作品への思いを語った。

■最終回あらすじ

ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木（高橋海人）、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。

そんななか、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知。そして、ついにジウとの最終決戦へ。

