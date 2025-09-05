ビックカメラは9月7日に、「仮面ライダーゼッツに会える！ヒーローグリーティング」を、ビックカメララゾーナ川崎店（神奈川県川崎市）とビックカメラなんば店（大阪府大阪市）にて開催する。



●第1話の放送後の興奮そのままで写真撮影ができる



同イベントでは、「仮面ライダーゼッツ」第1話の放送日である9月7日に開催され、視聴後の興奮そのままで「仮面ライダーゼッツとの写真撮影ができる。



ビックカメララゾーナ川崎店における会場は1階のおもちゃ売場で、当日10時から整理券を配布する（開店時はバスロータリー側入り口付近で配布）。



ビックカメラなんば店における会場は7階のおもちゃ売場で、当日10時から整理券を配布する。



どちらも開催時間は11時、13時、15時の全3回で、定員は各回20組。