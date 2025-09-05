「ブラジル人の半分はサッカーに興味がない」「サッカーは日本の野球、バレーボールは日本のサッカー」地球の裏でハイキュー!!人気沸騰【ブラジル人記者インタビュー】
チアゴ・ボンテンポ――。その名を目にしたことがあるサッカーファンは少なくないのではないだろうか。ブラジル出身でありながら流暢な日本語を操り、日本のサッカーを深く、愛情を持って分析する1985年11月生まれのジャーナリストだ。
まもなく40代に突入する彼はなぜ、地球の裏側のサッカーにこれほどまでに情熱を注ぐのか。今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに実現したインタビューで、じっくりと話を訊いた（第１回／全３回）。
――チアゴさんはブラジルのどこ出身ですか？
「サンパウロの隣にあるミナスジェライス州で生まれました。クルゼイロやアトレチコ・ミネイロというサッカーチームがあります。６歳から18歳まではもっと田舎のマットグロッソ州に住んでいました。マットグロッソ州の州都クイアバは、日本代表が2014年のブラジル・ワールドカップ、グループステージ３試合目のコロンビア戦を戦った場所です。
クイアバは多分、私の知ってる限りブラジルで１番暑いです。あそこは日本の夏のように暑い。あっ、でも夏だけじゃなくて１年中暑いです」
――６歳までミナスジェライス州、18歳までマットグロッソ州に住んでいたとのことですが、その後はどこに？
「18歳で大学に入学してからずっとサンパウロです。それまではずっと、田舎のすごく小さな街にいました。今考えると、日本のように安全でしたね。一方でサンパウロは南米最大の都市です」
――サッカーは子どもの頃から好きだったのですか？見始めたきっかけは？
「きっかけはブラジルが優勝した94年のアメリカ・ワールドカップです。実は、私の家族ではサッカーが好きな人がいないんです。でもブラジル人は、サッカーに興味がなくてもワールドカップの時は全員が見ますね。国が止まります。仕事が休みになる」
――勝手なイメージで、ブラジル人はもれなく全員、サッカーが好きなものだと思っていました。
「違います。ブラジルの人口の半分ぐらいはサッカーに興味がないと思います。少なくとも、私の家族や知り合い、サークルなどの半分以上の人があまりサッカーに興味がないです。でもワールドカップになると、みんなが見ます」
――子どもの頃に好きだった選手とチームは？
「子どもの時からボタフォゴが好きです。選手個人だとトゥーリオ・マラビーリャ。彼はボタフォゴが優勝した95年の得点王とMVPで、ブラジル代表にも選ばれました。クラブの歴史を知るのも好きだったので、ボタフォゴOBのガリンシャも好きでした。私が生まれる前に亡くなってしまったけど、ブラジルのテレビでは常に、彼のドリブルの映像が人気です」
――ブラジル国内で、他のスポーツの人気はどうですか？
「バレーボールが人気です。日本と比べたら…ブラジルのサッカーは日本の野球、ブラジルのバレーボールは日本のサッカーです。バレーの人気が高まっているのは『ハイキュー!!』の影響が大きいです。私の周りでも『ハイキュー!!』が好きでバレーを始めた人がたくさんいます」
――『ハイキュー!!』以外にも、世界的に有名なスポーツ作品と言えば、例えば『キャプテン翼』などがありますが、ブラジル国内で日本のアニメは人気ですか？
「ブラジルでは90年代からテレビで日本のアニメが放送され始めました。最初は『聖闘士星矢』『幽☆遊☆白書』。それが大人気になったので、『キャプテン翼』も私の世代以降の人からみんな知っています」
――今、ブラジルで１番人気の作品は何でしょうか？
「多分、今は『ONE PIECE』が１番人気かな。私も昔から見ていたけど、やめて、最近もう１度見ようと思ったけど、長すぎるね（笑）。追いつくまでに時間がかかる。最近『ブルーロック』も見るようになりました」
