結局は人と人、なんだなぁって。

イタリアパビリオンの大理石彫刻、パソナパビリオンのiPS心臓、シグネチャーパビリオンの圧倒的な建築デザインなどなど…。

万博のパビリオンはどれも見応えのある展示ばかりで、SNSでも話題になっています。でも、実は僕が取材で回ってもっとも楽しかったパビリオンはこちらでした。

Photo: ヤマダユウス型

コモンズ（共同館）です。

コモンズはA〜Fの全6棟からなる共同出展のパビリオンで、内部には様々な国の展示ブースが用意されています。フランスやタイのような、単独の国ではないということですね。

Photo: ヤマダユウス型

パプアニューギニア、北マケドニア、セントルシア、スリナム、バルバドスなどなど。アフリカや中南米、東ヨーロッパ、あるいは離島といった、比較的小国が集まっているのが特徴です。

でも、普段はあまり意識しない国だけに展示物はどれも新鮮に感じます。民芸店を見て回るような感覚で楽しめる空間でした。

Photo: ヤマダユウス型

伝統的な手工芸も多め。こういうの好きだなぁ、欲しくなっちゃう。

Photo: ヤマダユウス型

スリランカのブースはスパイスや紅茶がズラリ。ウダプッセラワは日本ではあまり出会えないセイロンティー。産地的にはウバとヌワラエリヤのちょうど中間にあり、ウバのコクとヌワラエリヤの爽やかさをあわせ持つ味わいなんだとか。

Photo: ヤマダユウス型

渦巻き形状が可愛いシンハラ文字の書き取り体験ができました。難しい！

Photo: ヤマダユウス型

違う国のブースでは見事な木彫りの海牛類が。この口のフォルムはジュゴンかな？

Photo: ヤマダユウス型

インスタレーション推しのブースもあります。ブースの性格は千差万別。

Photo: ヤマダユウス型

中央アジアに位置するキルギス。圧巻の民族芸術空間。

Photo: ヤマダユウス型

ユキヒョウ可愛すぎる。可愛すぎる…！

Photo: ヤマダユウス型

ドミニカ共和国のカーニバルの衣装。この派手さには息を呑みました。写真では知ってるけど実物を見ると「おぉぅ…」となるタイプの感動です。

Photo: ヤマダユウス型

ジャマイカのブースは偉大な人物たちがお出迎え。ラスファタリズムを感じよ。

と、こんな感じで少し歩くだけで様々な文化に触れることができます。自分の知らない国も多く、勉強になりますね。

体験系も豊富、触れる面白さよ

Photo: ヤマダユウス型

お土産を買う場所もちょくちょくあって、イエメンのブースではアクセサリーが販売されていました。バザールっぽいビジュ！

Photo: ヤマダユウス型

ブルンジはコーヒーやアイスを販売。お客さんも多く、猛暑の万博を歩いたカラダにアイスコーヒーが染み渡るってなもんです。コーヒー豆を買うこともできます（買いました）。

Photo: ヤマダユウス型

アフリカの国は楽器を展示しているブースも多かったです。楽器って良いですよね、非言語でも伝わるというか、内なる自分を解き放てるというか。

Photo: ヤマダユウス型

同じドラムでも、形状や音は様々。せっかくコモンズを訪れたのなら、ぜひ楽器にも触ってみてください。こんな機会はなかなかないですよ。

万博は、コモンズが面白い！

Photo: ヤマダユウス型

万博に行くまではコモンズについて何も知らなかったんですけど、行ってみるとお気に入りの場所になりました。色々なことが知れる、触れる、スタッフさんや現地の人とも話せる。午前中は人が少ないのでゆったり見れるのも嬉しい。

AIやバーチャルなどが重要視されている時代ですが、結局はプリミティブなやりとりが一番落ち着くなぁとも思いました。人や文化の確かさを感じられたし、wikiを読むだけでは得られない情報がある。

Photo: ヤマダユウス型

コーヒーと楽器のおかげで、もうブルンジのことは忘れません。キルギスのユキヒョウも可愛かったなぁ。皆さんも、コモンズ巡りで忘れられない出会いを！