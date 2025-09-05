DeNAは4日、武田陸玖選手の守備位置を「外野手」から「投手」に変更すると発表。投打二刀流の方針を変更し、投手に専念することとなりました。

武田選手は2023年に山形中央高からドラフト3位で入団。高校時代に二刀流で活躍し、プロ入り後も“ハマの二刀流”として注目されていました。

1年目の昨季はイースタン・リーグで打者として4試合に出場し、6打数1安打(打率.167)、投手としては登板なしに終わった武田選手。5月には右肩烏口突起移行術を行い、リハビリの末にまずは打者として復帰していました。

今季は開幕前の3月に1軍初合流を果たすと、オープン戦にリリーフとして登板し、二刀流デビュー。1回2失点で降板したものの、4月にはイースタン・リーグで初の先発マウンドに上がり、3回を投げて被安打0、無失点と好投しました。

その後は1軍出場の経験がなく、今季は2軍でここまで12試合に登板して0勝0敗、防御率3.33。打者としては51試合に出場して0本塁打、6打点、打率.194の成績を残していました。

武田選手は球団を通じて「この度、投手に専念させていただくことになりました。沢山考え、悩みましたが、投手としてチームのために戦いたいと強く思い決断しました。今まで二刀流として応援していただきありがとうございました。これからは投手として必ずチームの力になります。これからも応援よろしくお願いします」とコメントしています。