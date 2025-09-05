◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 12-1 巨人(4日、岐阜・ぎふしん長良川球場)

巨人は投手陣が崩壊。今季2度目の2桁失点で、連勝が2でストップしました。

先発の又木鉄平投手は初回に2ランを打たれるなど、3回1/3を5失点で降板すると、2番手の泉圭輔投手も満塁弾を浴びて1回2/3を4失点。

また3番手・平内龍太投手が2回1失点で、4番手・宮原駿介投手も2ランを被弾して1回2失点と、登板した全4投手が失点しました。

一方の打線も、得点は初回の1点のみ。その後もランナーを出すものの、追加点を奪うことができませんでした。

▽以下、巨人・阿部慎之助監督の一問一答

――ピッチャーが試合を作れず。「そうだね、行かせたのは俺だから。申し訳ない。こんな雨の中ずっと残ってくれたし、ファンの人に申し訳ないと思います」

――又木投手は技術的な問題なのか、精神的な問題なのか。「全てじゃないですかね。(自身の)バント失敗もそうだし、あのバントのゲッツーから流れがガラッと変わっちゃったなというのは感じましたし、そういうところですかね。ストライクは入るようになったけどという、ちょっとレベルが低いんだけどね。これプロ野球だからさ。そこはもう1回自分が情けないと思ってやってくれよというのはお願いしたんですけどね」

――ファームでもう1度調整になりますか？「そうだね」

――明日からは中日戦。「そうだね。みんなで明日というのはもう言ったんでね。今日は増田を投げさす予定だったんだけどね。投げさせたらまた色々あると思うから、投げさせなくて良かったと思います」

――野手の1軍・2軍の入れ替えは「まだかな。ちょっと考えます」