Í¢Æþ¤âÈÎÇä¤â²áµîºÇÂ¿¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×ºÆÃíÌÜ¤Ê¤¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¡£Ä´Íý»þ´Ö¤ï¤º¤«15Ê¬¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤äËÜ³Ê¥Á¥Â¥ß¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ¢Æþ¤âÈÎÇä¤â²áµîºÇÂ¿¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×ºÆÃíÌÜ¤Ê¤¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
ºÆÃíÌÜ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊÆ¤Î¹âÆ¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ´¤êµ¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¥«ÊÆ¤ÎÊÆÊ´¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÌÍ¤Î¤³¤È¡£
¹ñÆâ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬Í¢ÆþÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÍ¢ÆþÎÌ¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·2024Ç¯¤Ï1Ëü1250¥È¥ó¤È²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ö¥³¥á¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÌÍ¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¡×ºâÌ³¾Ê¤ÎÄÌ´ØÅý·×¤è¤ê)
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ØÅìµÞ¥¹¥È¥¢ÃæÌÜ¹õËÜÅ¹¡Ù¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ë¥ÉÌÍ¤ä´¥ÌÍ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁíºÚ¤Ç¤â¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤òÈÎÇä¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡ÚÊÆ¤Î¹âÆ¡Û¡£
2025Ç¯¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤â5kg¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ4660±ß¡Ê¢¨8·î28Æü»þÅÀ¡Ë¤È¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÆ¤ÎÂåÍÑÉÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¾Æ¤¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ65Ç¯¤Î¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤ÎËÜµÈ¤µ¤ó¡£
¹Êó¼¼¡¦ËÜµÈÎÉ»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤ÎÇä¾å¤²¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ú·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡Û¤ä¡¢¡Ú´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Û¡¢¡ÚÌîºÚ¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Û¤³¤È¡¢¡Ú¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡Û¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÈó¾ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ï¼ç¿©¡©¤ª¤«¤º¡©
¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ïµª¸µÁ°220Ç¯º¢¡¢¿Á¤Î»Ï¹ÄÄë¤Î»þÂå¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£36Ç¯¡Ê1903Ç¯¡Ë¡¢Âçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÌó120Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬¡ã¼ç¿©¤«¡©¡ä¡ã¤ª¤«¤º¤«¡©¡äÌäÂê¡£
40Âå½÷À¡§¼ç¿©ÇÉ
¡Ö¼ç¿©¤«¤Ê¡£ÌîºÚ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤Æ¡È¾Æ¤¤½¤Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡É¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×
50Âå½÷À¡§¤ª¤«¤ºÇÉ
¡Ö¡È¤´¤Ï¤ó¤È¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡É¡£¥«¥ì¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¡×
³¹¹Ô¤¯50¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ã¼ç¿©14¿Í¡ä¡ã¤ª¤«¤º36¿Í¡ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿©¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤Ê¤·¤Ç¡ÖËÜ³Ê¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×
1ÉÊÌÜ¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¡É¤â½Ð¤»¤ë¡Ö¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÁ°¡Ë¡ÚÄ´Íý»þ´Ö15Ê¬¡Û
¢§¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡§1ÂÞ
¢§¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡§40£ç
¢§¥Á¡¼¥º¡§15¡Á30£ç
¢§Íñ¡§2¸Ä
¢§µíÆý¡§100Õ
¢§¿å¡§110cc
¡ù¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ
¡ù¸å¤¬¤±¥Á¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
¡ù¥Ñ¥»¥ê¡§Å¬ÎÌ
¡Ì1¡Í¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò1cmÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¡£Íñ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¥Á¡¼¥º¤òºï¤ë
¢¡¥Á¡¼¥º¤Ï¸Ç·Á¤Î¤â¤Î¤òºÙ¤«¤¯ºï¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¢Í¡ÖÊ´¥Á¡¼¥º¤À¤È¾¯¤·±öÊ¬¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¡¦ËÜµÈ¤µ¤ó¡Ë¡£¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¤¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ï¡¢ÌÍ¤Ë²¼Ì£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÉÔÍ×¡É¤È¤Î¤³¤È¡Ë
¡Ì2¡Í¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤Þ¤Ç¼å²Ð¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤òÅêÆþ¡£µíÆý¡¦¿å¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¡£ÅÓÃæ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·3Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë
¡Ì3¡Í¿åµ¤¤¬¾¯¤·»Ä¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¡¢ÁÇÁá¤¯¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ì4¡Í¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤áÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ìÁÇÁá¤¯Íí¤á¤ë¡£¥Ñ¥»¥ê¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡À¾ËÙÊ¸Éô°÷¡§
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤Ç¤¹¡£¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿åÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥â¥Ã¥Á¥ê´¶¡£ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¥«¥ê¥«¥ê¡õ¤â¤Ã¤Á¤ê¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥ó¥Á¥Â¥ß¡×
¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Çºî¤ë¡Ö¥Ë¥é¥Á¥Â¥ß¡×¡£
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÁ°¡Ë¡ÚÄ´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬¡Û
¢§¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡§1ÂÞ
¢§¤Ë¤é¡§1ÇÄ
¢§¤¿¤Þ¤Í¤®¡§1/4¸Ä
¢§¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§1/8ËÜ
¢§Íñ¡§1¸Ä
¢§¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¢§¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸2
¢§¿å¡§190Õ
¡Ì1¡Í¥Ë¥é¤Ï3cmÉý¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¡Ì2¡Í¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤ÏÂÞ¤´¤ÈºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¡Ì3¡ÍÌîºÚ¤ò·Ú¤¯ßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ±û¤ò¶õ¤±¡¢ºÕ¤¤¤¿¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤È¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·Ãæ²Ð¤ÇÌó3Ê¬²ÃÇ®
¡Ì4¡Í¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤é¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤¹¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÍÏ¤Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ø
¢¡¡Ö¾å¤«¤é¥Ø¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤ë¡×¡ÊËÜµÈ¤µ¤ó¡Ë
¡Ì5¡ÍÈ¿ÂÐÂ¦¤â¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤é¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¡õ³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¡¢¾Æ¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Î¤ªÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥Ë¥é¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¥Â¥ß¤¬´°À®
¤µ¤é¤Ë¡ª¥Ä¥Ê´Ì¤Ç¥µ¥µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡ÖÎä¤ä½Á¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯½ë¤¤Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡ª
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯9·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë