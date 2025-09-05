『金曜ロードショー』40周年で視聴者リクエストの映画名シーン一挙放送
日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00〜)では、10月で40周年を迎えるのを記念し、10月3日の放送で、過去に放送された作品から、視聴者リクエストの多かったシーンを厳選して一挙公開する。
『金曜ロードショー』
前身の『水曜ロードショー』が金曜日に移動し、『金曜ロードショー』としてスタートしたのが1985年10月4日。今回の特別企画は、名シーンだけを集めた2時間となる。
『金曜ロードショー』ならではの特別解説付きで、大物俳優たちからの熱いコメントも予定されている。
【編集部MEMO】
『金曜ロードショー』今後の放送ラインナップ
・9月4日『ペット2』※本編ノーカット
・9月12日『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』※地上波初放送・本編ノーカット
『眠れる森の美女』※地上波初放送・本編ノーカット
・9月19日『マレフィセント』※本編ノーカット
・10月3日『金曜ロードショー40周年特別番組』
