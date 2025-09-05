県民ホールアイデアコンテストのチラシ

神奈川県民ホールの未来、あなたの夢を教えてください─。県が１３日まで、「みんなでつくる県民ホールアイデアコンテスト」を行っている。長期休館中の同ホールについて、建て替え後の外観や、あったら良いと思う機能など、アイデアを表現したイラストを募集している。

１９７５年に開館した同ホールは、老朽化に伴い今年４月から休館。専門家らで構成する再整備基本構想策定委員会で、ホールの規模やギャラリーの室数と多用途利用、公立ホールで最古となるパイプオルガンの扱いなどについて議論している。

募集するのはＡ４用紙１枚に描いたイラストに、タイトル、２００文字程度の説明文を添えた作品。手描きの場合はデータ化し、県のホームページから応募する。１人３点まで応募可能。入選者３人には、来年１月１０日に鎌倉芸術館（鎌倉市大船）で開かれる「ファンタスティック・ガラコンサート２０２５」のペアチケットが贈られる。

応募作品のアイデアは同委員会へ報告。１１月にもまとめられる同ホールの再整備基本構想の素案に反映させる。問い合わせは県文化課電話０４５（２８５）０２１６。