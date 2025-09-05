¾¼ÏÂ¤ÎË®Âê¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡íÆæ¤ÎÊ¸³Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¡í¤À¤Ã¤¿!?¡¡»ÔÀî¼ÓÜ¿¡¢¥Þ¥Ë¥¢ÌÜÀþ¤ÇÊ¬ÀÏ
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤íÍÎ³ÚË®Âê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
³¤³°¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎË®Âê¡£ÆÃ¤Ë¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎË®Âê¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÀëÅÁÉô°÷¤¬¸¶Âê¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖÇä¤ì¤ë¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢Ææ¤ÎÊ¸³Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸¶Âê¤ò¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ»É¤µ¤ëÊª¸ì¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëÊÔ½¸ºî¶È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î²Î»ì¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î³¹¤Î¶õµ¤¤äÎø°¦´Ñ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¡¡
ÍÌ¾¤ÊÎã¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ØGirls Just Want to Have Fun¡Ù¡Ê1983Ç¯¡£¸½ÃÏÈ¯ÇäÇ¯¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¡£ÉáÄÌ¤ËÌõ¤»¤Ð¡Ö½÷»Ò¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤À¤±¤É¡¢Ë®Âê¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥Æ¥ê¥¢¡Ù¡£¹â¹»¤â¥À¥ó¥¹¤â¥Æ¥ê¥¢¤â²Î»ì¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥À¥ó¥¹¥Æ¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¥Æ¥ê¥¢¡©¡¡¤Ê¤¼¹â¹»¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÀëÅÁÉô¤À¤±¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¡ØKarma Chameleon¡Ù¡Ê83Ç¯¡Ë¤ÎË®Âê¡Ø¥«¡¼¥Þ¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¡Ù¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¶È¡×¤È¤«¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëkarma¤ò¡Ö¥«¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÇÍÌ¾»ì°·¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¤Î¡ØBeyond the Sea¡Ù¡£¡Ö³¤¤Î¸þ¤³¤¦¡×Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ë®Âê¤Ï¡Ø¥é¡¦¥á¡¼¥ë¡Ê³¤¡Ë¡Ù¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤«¤¤¡£àË®á¤È¤Ï¡£
»äÅª¤ËÊÑÁ«¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢1950Ç¯Âå¡¢60Ç¯Âå¤Ï³¤³°±Ç²è¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤Ë¤â±Ç²èË®ÂêÅª¤Ê¡Ö»í¾ð¤È³ÊÄ´¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Îø¡¢ÎÞ¡¢¹Á¤È¤¤¤Ã¤¿à¤·¤ß¤ëá¥ï¡¼¥É¤¬Å´ÈÄ¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ØI Want to Hold Your Hand¡Ù¡Ê63Ç¯¡Ë¤ÎË®Âê¤Ï¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ç¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡£
60Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ëº¬¤Å¤¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡¦Î¹¡¦ºÆ²ñ¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎË®Âê¤¬ÎÌ»º¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ý¡¼¥ë¡õ¥Þ¥ê¡¼¤Î¡ØLeaving on a Jet Plane¡Ù¡Ê67Ç¯¡Ë¤Ï¡ØÈá¤·¤ß¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¡Ù¡£¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¡¼¥«¡¼¥º¤Î¡ØI?d Like to Teach the World to Sing¡Ù¡Ê71Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸¶Âê¤Î¶µ°éÅªÍ×ÁÇ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡Ø°¦¤¹¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ù¤È¡¢¹ç¾§¤ÎÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
80Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈË®ÂêÊ¸²½¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬À¸¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼»þÂå¤Ç¡¢²»³Ú¤âË®Âê¤âÇÉ¼ê¤µÁ´³«¡£ÀÄ½Õ¡¢Îø¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥«¥¿¥«¥ÊÍðÉñ¡£¸¶Âê¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÎË®Âê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ô¡¼¤¬ÍðÈ¯¡£¡ÖÇä¤ì¤½¤¦¤ÊÃ±¸ì¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤í¡ª¡×¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢¸¶Âê¤Èµ÷Î¥¤¬¹¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ì¾Ë®Âê¤ÈÌÂË®Âê¤¬Â¿È¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥à¡ª¤Î¡ØWake Me Up Before You Go-Go¡Ù¡Ê84Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¼ª¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ø¥¦¥¥¦¥¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢90Ç¯Âå¤«¤éË®Âê¤Ï¸º¾¯¡£CD¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢ÍÎ³Ú¤ò¸¶Âê¤Î¤Þ¤ÞÄ°¤¯¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â±Ç²è¼çÂê²Î¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î°¤¢¤¬¤¤Î¤è¤¦¤ÊË®Âê¤â¡£¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¡ØMy Heart Will Go On¡Ù¡Ê97Ç¯¡Ë¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦°¦¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦ÉûÂêÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡£¤Ç¤âÌÌÇòË®Âê¤¬¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¡¢¼ä¤·¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
