大当たりの新作キタァーーーッ！！【セブン-イレブン】食べ逃したくない「和スイーツ・アイス」

濃厚な黒ごまスイーツから、珍しさが加わった抹茶アイスまで、和の魅力がぎゅっと詰まった【セブン-イレブン】の新作たち。見た目の豪華さと本格派の味わいを兼ね備えたラインナップは、ちょっとした手土産にもぴったりです。今回は、注目の和スイーツ & アイスを厳選してご紹介します。

ごまの濃厚さが光る贅沢スイーツ「黒ごまとソイミルクのパフェ」

「黒ごまとソイミルクのパフェ」は、豆乳プリンをベースに、黒ごまムース・ごま餡・ホイップクリーム・わらび餅・白玉と、和素材がたっぷりのった贅沢な一品。食感のコントラストも、ぷるぷる・もっちり・なめらかと楽しそう！ 見た目の豪華さと味の深みに癒される、贅沢和スイーツです。

ぷにっと白玉風食感がクセになる「さつまいもっち」

続いてご紹介するのは、さつまいもを使った餡を包み込んだ、ひと口サイズのもっちり系スイーツ「さつまいもっち」。実食してみたところ、しっかりめの生地を噛むと、ぷにっと白玉風の食感があり、中からは滑らかで甘みのあるさつまいも餡が登場！ どこか焼き芋の皮を思わせるような香ばしさも感じられ、サイズ以上の満足感がありました。秋を感じるおやつとして、リピートしたくなる味わいです。

抹茶 × 黒ごまの最強タッグ！「MOW はんなり抹茶と黒ごま」

「MOW はんなり抹茶と黒ごま」は、なめらかで濃厚な抹茶アイスの中央に黒ごまソースを加えた、和テイストのアイスです。「アイス好き」の@sweets.picさんによると「抹茶もしっかりやし真ん中の黒ごまソースも濃くて相性抜群おいしすぎた」とのこと。甘さと香りの余韻をじっくり楽しみたくなる一品です。

ご褒美アイスにぴったりな上品さ「パピコ 大人の抹茶生チョコラテ」

最後にご紹介する「パピコ 大人の抹茶生チョコラテ」は、抹茶の香り高さと生チョコのコクを同時に楽しめる、大人のためのパピコ。「超甘党」の@yuumogu22さんが実食したところ、「抹茶チョコって言っても遜色ない」「パピコ史上1位」の味わいが堪能できたとか！ 和テイストのアイスでちょっと贅沢気分を味わいたいときは、即カゴ必至です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@hifumi4様、@sweets.pic様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里