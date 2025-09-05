毛繕いしている猫さんの動きに合わせてピッタリの効果音を声でアテレコしてみた飼い主さん。すると、まるで人間のような反応で戸惑っていたのだとか！その様子をTikTokに投稿したところ、10万件以上のいいねが寄せられ「ゆっくりこっち見るのやめてww」「猫ってこんな表情できるんだw」と話題になりました！

【動画：ネコの毛繕いに合わせて『効果音を声でアテレコ』したら…】

猫の毛繕いに合わせて音を出してみた

TikTokアカウント「ばふ⌇賃貸猫（@bafu_chintaineko）」では、猫ばふちゃんの日常の暮らしぶりを投稿しています。

そんなばふちゃんが飼い主さんの目の前で毛繕いしている際、ふと毛繕いに合わせてピッタリな効果音を声でアテレコするという些細な遊びを思いついたのだそう。

ばふちゃんが自分の体を舐める動きに合わせて「シュロッ、シュロッ」とまるで猫が毛繕いしているときに出す音をイメージして声に出してみた飼い主さん。すると……。

キョトンとした表情で「え？」と後ろ足を上げた姿勢のままこちらを振り向いたばふちゃん！その表情は、本当に戸惑ったときに人間がみせる表情そのものだったとか！

しばらく飼い主さん側を観察していたばふちゃんですが、何も異変はないと考えると再び毛繕いへ。

「え？」「やっぱりお前だよな？」

毛繕いに戻ったばふちゃんの動きに合わせて、飼い主さんも再びアテレコを開始。先ほどよりも少し大きめのボリュームで「シュッシュッ」と音を出すと……。

「また音が…もしかしてお前か？」と言いたげに目を見開き、飼い主さんをじーっと見つめてきたというばふちゃん。

その後も再び毛繕いを再開したばふちゃんでしたが、3回目にアテレコした際には一旦動きを止めてから、ゆーっくりこちらに顔を向けるように視線を向けてきたというばふちゃん。

もう飼い主さんが犯人であることは確信しているのでしょう。ちょっぴり冷めた視線を向けられたような気がした飼い主さんなのでした！

人間味ありすぎる反応が話題に！

飼い主さんの奇怪な行動に戸惑う反応が「人間味ありすぎる」と話題になったばふちゃん。 TikTokに投稿されると、10万件以上ものいいねがつき、多くの人の心を掴みました！

また、コメント欄には「ゆっくりこっち見るのやめてww」「猫ってこんな表情できるんだw」「ゆっくり向いてくんのしぬwww」など、ばふちゃんの反応に笑ったという声が多数寄せられています。

TikTokアカウント「ばふ⌇賃貸猫」には、今回ご紹介したばふちゃんの愉快で楽しい日常が不定期に更新されています。

ばふちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ばふ⌇賃貸猫（@bafu_chintaineko）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。