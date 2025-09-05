レジェンドたちのキャリアハイと比較

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手について、米メディアが投打におけるキャリアハイの数字を、過去の錚々たるレジェンドの成績を交えて紹介。現地のファンも「まさに驚異的」「まるでAI」と、反響を寄せている。

MLB専門局「MLBネットワーク」の公式Xは、「ショウヘイ・オオタニは言葉で言い尽くせない！」と記して、1枚の画像を公開した。画像の中では、大谷の投打におけるキャリアハイの数字と、その部門での過去の著名なレジェンド選手のキャリアハイの数字を比較として提示している。

レジェンドがずらりと並んだ。長打率では、3度のシーズンMVP、5度の本塁打王などに輝いたアレックス・ロドリゲスが2007年にマークした.645を紹介。同部門では大谷はエンゼルス時代の2023年に.654を記録している。また昨年54本を数えたホームラン数では、MLB歴代8位となる通算612本塁打を記録したジム・トーミが2002年に打った52本塁打を比較として並べた。

日本のレジェンドが登場したのは、大谷が昨年キャリアハイの59をマークした盗塁数。メジャー通算509盗塁を含む日米通算708盗塁を誇ったレジェンド、イチローが2001年に記録した56個を比較対象として挙げている。

投球面では、二刀流に復帰した今季の数字を並べた。今季ここまで32.1イニングの登板で44の三振を奪った大谷。シーズン途中で、投球回数も短いながらも奪三振率12.2と高い数字を誇る。ここでは通算最多奪三振記録保持者であるノーラン・ライアンが1987年に記録した奪三振率11.5を比較として提示された。

数々のレジェンドがマークした成績と並び立つことを示す数字が投稿されると、現地ファンからコメントが相次いだ。

「ショウヘイはマスクをかぶって捕手にならないと」

「ええ、そうね。マリナーズファンとしても、当然功績は認めるわ」

「まさに驚異的なスタッツだ！」

「間違いなく信じがたいものだ」

「オオタニはゲームチェンジャーだ。まるでAIがリアルタイムで進化していくのを見ているようだ」

「6億5000万ドル（約963億円）のDHとしては悪くない！」

「これぞユニコーンだ」

大谷の投打にわたる異次元の活躍に、驚愕の声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）