与田祐希「家でボロボロの服着て床に転がってるときに…」乃木坂46の卒コン思い出す
元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。地元・福岡のみずほPayPayドームで行った、卒業コンサートについて語った。
番組は今回、“日本の二大与田”こと、元中日ドラゴンズの与田剛氏と、元乃木坂46の与田祐希が初のコラボ。与田氏全面協力のもと、「この問題どっちの与田だ？ 与田さん？or与田ちゃん？ どっちクイズ」を実施した。
その中で、「与田ちゃん（与田祐希）の現役時代の思い出はどっち？」という問題が出題され、「A：7.25 平和台球場」「B：2.23 みずほPayPayドーム」の選択肢が与えられる。答えは「B」で、与田は「地元で卒業コンサートさせていただいて。“アイドル最後の日”（2025年2月22日・23日）です」とコメント。
卒業コンサートは「めっちゃ泣きました。いっぱいしゃべるところがあって。不安だったんで。上田（晋也）さんに…覚えてます？ スピーチでいっぱいしゃべらないといけないからって話をしてて、そしたら『どこかに“うんち”を盛り込もうって話になって（笑）」と、くりぃむしちゅー・上田晋也からアドバイスをもらっていたと明かす。ただ、実際には「盛り込めなかった。一瞬よぎったんですけど、そんな空気じゃなかった」という。
また、大観衆の前で、ステージの主役として出演していたことについて、上田らが「誰も経験できない」「すごい経験だよね」と話すと、与田は「家でボロボロの服を着て床に転がってるときに、『私、あんなことあったんだ』って（思い出す）。『私、あんなところに立ってたんだ』。ありがたいなぁって。一生の思い出ですね」と語った。
