『DOPE』最終回 “才木”高橋海人＆“陣内”中村倫也、“ジウ”井浦新との最終決戦に向かう
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が5日の今夜放送される。
【写真】才木（高橋海人）＆陣内（中村倫也）に立ちはだかるジウ（井浦新）
本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
■最終回あらすじ
ジウ（井浦新）が待つ浄水場へと向かう才木、綿貫（新木優子）、葛城（三浦誠己）、柴原（豊田裕大）。葛城と柴原は一か所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉（久間田琳加）の身柄を押さえに、そして才木は陣内（中村倫也）と合流しジウのもとへ向かう。
そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知してしまう…。
金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
