◆紫苑Ｓ追い切り（４日・栗東トレセン）

秋華賞トライアルの第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（７日、中山＝３着までに優先出走権）に出走するダノンフェアレディが４日、メンバー唯一の木曜追いを行い、素軽い走りで状態の良さを感じさせた。

全く無理せず、跳ねるように駆け上がった。栗東・坂路で序盤こそゆったり入ったが、徐々にスピードに乗っていく。しかし、走りのリズムは乱れない。手綱は動かなくても、自然とあふれ出る躍動感。ラスト２ハロンは１１秒８、１２秒２の高速ラップを刻んだ。「最後の伸びが良かったですね」と橋口調教師はうなずく。

輝きを取り戻しつつある。昨夏の新馬戦は今や重賞勝ち馬のショウナンザナドゥに先着するデビューＶ。その後は脚元の不安もあり、思うような調整ができなかったが、自己条件だった前走は２馬身差で完勝した。

「カイバ食いがよくなって、前に比べると、馬が全然違います」。前走はデビュー時から３４キロ増だったことに加え、この中間も１週前にＣＷコースで６ハロン８０秒７とびっしり追われる併せ馬を行った。充実期だからこそ攻められる。「権利というより、ここを勝ちたいですね」とトレーナー。最後の一冠へ、壁は決して高くない。（山本 武志）