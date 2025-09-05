◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）

昨年の中京から阪神芝１２００メートルに戻って行われる今年のセントウルＳ。２０年以降の同コース騎手別成績を見てみると、勝利数では坂井と岩田望が９勝でトップタイとなっている。坂井は勝率２３・１％で今回騎乗する騎手の中で１位。単勝回収率は３２３％と、人気薄も持ってくることができる、阪神短距離のスペシャリストと言っていい。

今回騎乗するカルチャーデイは、２１〜２３年で３年連続勝利と近年のセントウルＳで活躍がめざましい４歳牝馬。２３年の覇者テイエムスパーダは１４番人気での激走で、昨年も７番人気のモズメイメイが３着と人気以上に走っている。また、坂井はＪＲＡ重賞２２勝のうち１５勝を４角４番手以内から挙げている先行が得意な騎手で、逃げてオープンを勝っているカルチャーデイとは相性もいいだろう。

カルチャーデイの父ファインニードルは１８年に同レースを制覇。そのまま勢いに乗って続くスプリンターズＳも連勝した。好走条件のそろった娘が偉大な父の後を追い２３年ファンタジーＳ以来、２度目の重賞制覇を果たす。