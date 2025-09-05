５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が７年前のビフォーアフターを披露した。

５日までにインスタグラムを更新し「ちはやふる少しだけ出演させて頂きました！見てくれたかな？？」と投稿。３日に放送された日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第９話に出演した。

佐野は、瑞沢高競技かるた部卒業生で、千早（広瀬すず）たちの２年後輩・筑波秋博役。佐野の登場によって、広瀬すず、野村周平ら瑞沢ＯＢが勢ぞろいし、「久しぶりに水沢のみんなに会えて嬉しかったなぁ」と喜んだ。

末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演、２０１８年公開）の１０年後の世界が舞台。当時の姿と比較し「ただ、流石に自分でも思うね。同一人物は無理がある」と自身のビジュアル変化に笑った。

フォロワーは「自分自身でも同一人物か疑うくらい垢抜けたの凄いね笑笑」「筑波くん大人になったね」「7年前の筑波くんもかっこよかったけど７年後の筑波くんめちゃシュッとして更にかっこよくなったよおお」「かっこよさが増して垢抜けすぎてる！！昔も今もだいすきです」「はやちゃん垢抜けすぎね！？」「大人の色気」「信じられない垢抜け具合」「さすがにビジュ良くなりすぎてるよ」「すごく成長しててびっくり」などの声を寄せた。