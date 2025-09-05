『小5クイズ』1000万SPで快挙 “朝の情報番組2大MC” “開成高校時代の先輩・後輩” “高学歴芸人トリオ”が挑戦
劇団ひとりと佐藤隆太がMCを務める日本テレビ系人気クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』のスペシャル企画「1000万SP」（後7：00）が、きょう5日に放送。今回のルールでは、最後まで正解すれば賞金1000万円が授与される特別編となり、全問正解者が誕生した。
【番組カット】伊沢拓司＆田村正資ペア、岡部大&向井慧&福田麻貴トリオ
挑戦したのは3組。朝の情報番組を担当する羽鳥慎一と武田真一のアナウンサーペア、ハナコの岡部大・パンサーの向井慧・3時のヒロイン福田麻貴による高学歴芸人トリオ、そしてクイズ王の伊沢拓司と開成高校時代の先輩で「高校生クイズ」優勝経験を持つ田村正資のコンビだ。羽鳥は今回で8回目の挑戦となり、「武田さん次第です。期待してます。NHKは絶対です」とパートナーへの厚い信頼を語っていた。
一方、伊沢は「もう勝たないはずがない」と自信を見せ、田村との黄金コンビで臨んだ。さらに、岡部ら芸人3人はそれぞれが名門大学出身で「今回ならいけると思います」と真剣勝負に挑んだ。
今回からは新たな助っ人小学生5人も登場。迷う大人たちを救う存在として、的確なサポートを見せた。結果、1000万円という大金をかけた戦いのなかで、ついに全問正解を成し遂げる挑戦者が現れ、番組史上でも貴重な瞬間となった。果たして栄光をつかんだのは誰なのか。
