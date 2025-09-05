台風15号の影響で、西日本や東日本、東北にかけて大雨となる所がある見込みです。四国・近畿・東海・関東甲信・東北では線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

台風15号は未明に高知県に上陸し、このあとは西日本から東日本の太平洋側を東へ進む見通しです。台風の東側の発達した雨雲が東日本にもかかっていて、湿った空気の影響で、台風から離れた東北でも大雨になっている所があります。

朝の通勤通学の時間帯は近畿や東海、関東の沿岸、東北の太平洋側に活発な雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る所がある見込みです。台風の接近とともに、午後は関東で大雨のピークとなり、夕方にかけて局地的に滝のような雨になりそうです。沿岸では風も強まるため、交通機関への影響にもお気をつけください。

夜になると、台風本体の雨雲は東の海上へ離れていく見通しです。

あす朝にかけて予想される雨の量は、関東甲信で300ミリ、東海で250ミリなどとなっています。四国・近畿・東海・関東甲信・東北では線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

西日本は晴れ間の戻る所では日中の気温は35℃くらいまで上がって、暑さが戻るでしょう。高知など、きのうより大幅に高い所もありそうです。東日本や東北は30℃に届かない所が多い見込みです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :28℃ 釧路 :22℃

青森 :29℃ 盛岡 :26℃

仙台 :26℃ 新潟 :28℃

長野 :27℃ 金沢 :30℃

名古屋:33℃ 東京 :28℃

大阪 :33℃ 岡山 :34℃

広島 :34℃ 松江 :30℃

高知 :35℃ 福岡 :33℃

鹿児島:34℃ 那覇 :33℃

あすは天気が回復して、広い範囲で晴れるでしょう。日曜日も晴れる所が多くなりますが、北日本や日本海側は雨や雷雨となりそうです。週末は次第に暑さが戻り、週明けにかけて、関東から西は再び35℃近くまで上がる見込みです。