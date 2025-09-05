今夜『Mステ』出演者＆楽曲一覧 藤井 風がついに初登場 なにわ男子、BE:FIRSTらも出演
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう5日午後9時から放送される。藤井 風、森山直太朗、BE:FIRST、なにわ男子、ねぐせ。、汐れいら、ME:Iらが出演する。
【写真】藤井風、なにわ男子、ME:Iも…5日出演豪華アーティスト
藤井風がついにMステ初出演。同日にリリースとなる3rdアルバム『Prema』より「Hachiko」を初披露する。初のヨーロッパツアー、2度目となる北米ツアーを敢行した藤井 風が3年ぶりにリリースする全曲英語詞によるスタジオアルバム『Prema』。そのリードトラックである「Hachiko」のパフォーマンスを前に、「どうなることやらさっぱりまだ分からないのでドキドキです」と心境を明かした藤井 風。初となるMステでの生パフォーマンスに注目が集まる。
森山直太朗は2003年にリリースされた名曲「夏の終わり」を9年ぶりに披露。森山は「25年前、この曲を作った時と同じように、今、海の向こうでは争いが続いていたり、実際に世界が変わることはありません。こういう音楽が“鎮魂歌”として歌われなくなるような世界になることを望んでいます」と希望しつつ、「精いっぱい歌ってみます！」と意気込みも明かした。
ほかにも、BE:FIRSTは17日発売のシングル「空」を披露。なにわ男子は大橋和也主演ドラマ『リベンジ・スパイ』の主題歌「アシンメトリー」を、ねぐせ。は初めてゲストミュージシャンを迎えた新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」を披露する。さらに、ME:Iは3日にリリースとなる1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」をパフォーマンスする。
【出演者＆歌唱曲一覧】
なにわ男子「アシンメトリー」
ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」
BE:FIRST「空」
藤井 風「Hachiko」
ME:I「THIS IS ME:I」
森山直太朗「夏の終わり」
【写真】藤井風、なにわ男子、ME:Iも…5日出演豪華アーティスト
藤井風がついにMステ初出演。同日にリリースとなる3rdアルバム『Prema』より「Hachiko」を初披露する。初のヨーロッパツアー、2度目となる北米ツアーを敢行した藤井 風が3年ぶりにリリースする全曲英語詞によるスタジオアルバム『Prema』。そのリードトラックである「Hachiko」のパフォーマンスを前に、「どうなることやらさっぱりまだ分からないのでドキドキです」と心境を明かした藤井 風。初となるMステでの生パフォーマンスに注目が集まる。
ほかにも、BE:FIRSTは17日発売のシングル「空」を披露。なにわ男子は大橋和也主演ドラマ『リベンジ・スパイ』の主題歌「アシンメトリー」を、ねぐせ。は初めてゲストミュージシャンを迎えた新曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」を披露する。さらに、ME:Iは3日にリリースとなる1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」をパフォーマンスする。
【出演者＆歌唱曲一覧】
なにわ男子「アシンメトリー」
ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」
BE:FIRST「空」
藤井 風「Hachiko」
ME:I「THIS IS ME:I」
森山直太朗「夏の終わり」