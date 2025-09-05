´ÝµµÀ½ÌÍŽ¢¹áÀî¸©Æâ¤Ç°µÅÝÅªÂçÇÔ¡©Ž£¤Îº¬ËÜÍ×°ø
´Ýµµ¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ê¤¼¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹áÀî¸©¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÉðÏÂÂ¿ºÈ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¾¦ÉÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¶ìÀï¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ä¹áÀî¸©Æâ¤ÎºÇ¶¯¡Ö¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¿¤Á
¡Ö¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó¡×¶ÈÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÆÈÁö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¹áÀî¸©¤À¤±¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó 14Å¹ÊÞ¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ 1Å¹ÊÞ¡×¤È¡¢Âç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢²áµî¤Ë3Å¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2Å¹¤¬ÊÄÅ¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï1Å¹¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¹áÀî¸©¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¸Ä¿ÍÅ¹¤ä¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ë¾ïÏ¢µÒ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£¤«¤Ä¡¢¼ê¸·¤·¤¤¹áÀî¸©Ì±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ£¤ÎÌÌ¤Ç¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï´Ä¶Åª¤Ë¶Ë¤á¤ÆÉÔÍø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¹áÀî¸©¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê·É±ó¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Èº¬ËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö´Ýµµvs¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¹áÀî¸©¡¡¿¿¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¡»¡»¡»À½ÌÍ¡×¡©
Á´¹ñ¤Î¡Ö¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤óÅ¹¡×»ö¶È¼Ô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡£Â¾¸©¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ï¤Û¤Ü¡Ö¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤À¡Ê¹áÀî¸©À¯ºöÉôÅý·×Ä´ºº²Ý»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¡£
¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤ÏÌó800¡Á900¸®¤Î»¾´ô¤¦¤É¤óÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý1Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤Î»ö¶È½ê¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÌó2.6ÇÜ¡£Åý·×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡ÖÀ½ÌÍ½êÊ»ÀßÅ¹ÊÞ¡×¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¡È¤¦¤É¤óÅ¹Ì©ÅÙ¡É¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤êÌÍ¤ä¡×¤Ï¹áÀî¸©Æâ¤Ç14Å¹¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤³¤À¤ï¤êÌÍ¤ä¡×¤¦¤É¤ó¡¦¥«¥ì¡¼¡£²Á³ÊÂÓÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£¤Ç¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¬¤ÍÀ½ÌÍ½ê¡×¡Ê22Å¹¡Ë¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤êÌÍ¤ä¡×¡Ê14Å¹¡Ë¤Û¤«¡Ö¤µ¤«»Þ¡×¡Ö¤µ¤Ì¤ÌÍ¶È¡×¡Ö¤¿¤â²°¡×¡Ö¤¦¤É¤ó»Ô¾ì¡×¤Ê¤É¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¡Ê14Å¹¡Ë¤¬¡Ö¾®¤®¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅª¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ç¤¹¤é°Â´×¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¡Ö³¤Á¯»Ý±ö¤¦¤É¤ó¡×¡£920±ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Îº¹¡×¤À¡£
¸Ä¿ÍÅ¹¡¦À½ÌÍ½ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«ÂðÊ»Àß¡¦²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Îº£¤Ç¤â¡¢¤¦¤É¤ó°ìÇÕ¤Ç200±ßÂæ¡Á400±ßÂæ¡£´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¹â³Û¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È900±ßÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¹âÃ±²Á¾¦ÉÊ¡¦¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶¯²½¤¬¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÍø±×Î¨¤È´ë¶ÈÂÎÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¹â¤¤Å¹¡×¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¤«¤±100±ß¡×¡Ê¾ßÌý¤ò¤«¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤é60±ß¡¦80±ß¤Î¾ì¹ç¤â¡Ë¤À¤Ã¤¿»þÂå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î²Á³ÊÂÓ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÍè¤Ê¤é²ÈÂ²¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³°¿©¹¥¤¤Ê¹áÀî¸©Ì±¤Ç¤â¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¶âÊ§¤¦¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î³°¿©¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¤¥ª¥ó¹â¾¾¡×¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Êµì¡§¥È¥ê¥É¡¼¥ë±¿±Ä¤Î¡ÖµµºäÀ½ÌÍ¡×¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¬¤ÍÀ½ÌÍ¡×¡Ê¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤óÅ¹¡Ë¤ËÅ¾´¹¡¢¤¤¤Þ¤âÀ¹¶ÈÃæ¡£·ªÎÓ¸ø±àÅ¹¤â¶áÎÙ¤Ë¤Ï¥¬¥¹¥È¡¦¥³¥³¥¹¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤¬Ï¢¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¦¤É¤óÅ¹¤Ï¼ã´³¼êÇö¤Ê¤Ï¤º¡Ê¾¾²È¡¦Ã«ËÜ¡¦¿¢ÅÄ¡¦²í¤ä¤Ê¤É¤Ï¤È¤¦¤ËÊÄ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¦¤É¤óÅ¹¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹â¾¾»Ô¤Î°û¤ß²°³¹¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄá´Ý¡×¡£ËÉÙ¤ÊÌë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤ª¤Ç¤ó¤Ç¡¢Ìë¤ÎÍøÍÑµÒ¤Î»Ù»ý¤¬ÀäÂç¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¡¹¤¬Ä«¡¦Ãë¤·¤«¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤º¡¢¸Ä¿Í¡¦²ÈÂ²·Ð±ÄÅ¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·Á´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌë±Ä¶È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡Ä¡ÄÍ¼Êý¡ÁÌë±Ä¶È¤Ï¤«¤Ê¤êÍèµÒ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤ÏÁêÅö¤ËÉÔÍø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆñÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìë±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦Å¹ÊÞ¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ëºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤ÇÅ·¤×¤é°ìÉÊÌµÎÁ¡×¡Ö¼ò¤¬¿Ê¤à°ìÉÊÎÁÍý¤ò½Ð¤¹¡Ø¤¦¤É¤óµï¼ò²°¡Ù²½¡×¡ÊÄá´Ý¡¦¤¨¤ó²È¡¦¤µ¤Ì¤ÌÍÇ·²ð¤Ê¤É¡£¹â¾¾»ÔÆâ¤Ë¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¼¤«¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¤Û¤Ü¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Êºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¸©¤è¤ê°µÅÝÅª¤ËÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¬¤¯¤³¤È¤Ê¤¯±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ºÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Ö¼êÂÇ¤Á¤ÈÁÏÂ¤¡×¤ÎÆîÂ¦¤Ë¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¸«¤¨¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Í£°ìÀ¸¤»Ä¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¤¿¤À¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿3Å¹¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¹â¾¾¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÄÌ¤êÅ¹¡×¤À¤±¤Ï2025Ç¯¸½ºß¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¹â¾¾»ÔÂ¿ÈîÄ®¤Ï´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³½½¿ôÇ¯¤Ç¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¿ô¤¬900¿Í¢ª1200¿Í¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¹Ù³°¤ÎÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤¬Ãø¤·¤¤¡£¤«¤Ä¸©³°¤«¤é¤ÎÅ¾¶ÐÂ²¤âÂ¿¤¯¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÎ©ÃÏ¤Î³°¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤µÒÁØ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¹â¤á¤Ê´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤óÂ¿ÈîÅ¹¡×¤è¤êº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡×¤Ï¹â¾¾»Ô¤Ø¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¡¦Å¹ÊÞ²þÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ÐÅ¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥»¥ë¥Õ¶ÈÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¼êÂÇ¤Á¤ÈÁÏÂ¤¡×¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¹¥¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¤Ê¤é¡¢À¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤³¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Î¤É¤³¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ä¡Ä¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡¦¹â¾¾¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÄÌ¤êÅ¹¡×¤Îº£¸å¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¼Â¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¹áÀî¸©¤Ç½ÐÅ¹¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä»ÑÀª¤¬²¿ÅÙ¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ±²Á¤Î¹â¤µ¡¦¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤µ¡×¡Ö±Ä¶È¾å¤ÎÌäÂê¡×¤è¤ê¤â¡¢¸©Ì±´¶¾ðÅª¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¿¼¹ï¤Ê¡Ö²áµî¤Î¾¦É¸ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤è¤¦¡£
´Ýµµ¤«¤éÍè¤¿¤¦¤É¤óÅ¹¤Ë¡Ö´Ýµµ¤Î´ÇÈÄ¤ò¹ß¤í¤»¡×¡©Èø¤ò°ú¤¯¡Ö¾¦É¸ÆÈÀê¡×ÁûÆ°
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î1¹æÅ¹¡¦²Ã¸ÅÀîÅ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤º¡¢»ö¤Î¼¡Âè¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï2011Ç¯¤Î¥Ï¥ï¥¤¿Ê½Ð¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦ËÌÊÆ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¡ÖMARUKAME¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃÏÌ¾¡¦¤¦¤É¤ó¤ä¾®Çþ¤Î»ºÃÏ¡Ê¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤È¤âÃÏÌ¾¤Ç¤Î¾¦É¸¼èÆÀ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¢¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¼èÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ë¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤Ç½¤¶È¤·¤¿¿¦¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÆüËÜÂ¼¥×¥é¥¶¶á¤¯¤Ë¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö´Ýµµ¤â¤ó¤¾¤¦¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¼¡Âè¤ò¡¢¼«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö´Ýµµ¤â¤ó¤¾¤¦¡×»Õ¾¢¶Ú¤Ë¤¢¤¿¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥à¹áÀî¡Ö¤¦¤É¥é¥Â¡×2013Ç¯6·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ°Æ»¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÉÕ¤¤Ç¡Ø´Ýµµ¤â¤ó¤¾¤¦¡Ù¤Ï¾¦É¸¸¢¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡£¡Ø´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ù¤Î´Ýµµ¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¥í¥´¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤È¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£1¥«·î°ÊÆâ¤Ë´ÇÈÄ¤ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸¾Ï¤«¤é´Ýµµ¤È¤¤¤¦É½µ¤ò³°¤»¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬¤¤¿¡×
¤¤¤ï¤Ð¡¢´Ýµµ»Ô¤«¤éÆÃ»ºÊª¤Î¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤·¤¿¸Ä¿ÍÅ¹¤Ë¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾¦É¸¤¬¼è¤ì¤¿¤À¤±¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¡Ø´Ýµµ¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¦¤Á¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÉÕ¤¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¸åÄø¤Ê¤¯¥È¥ê¥É¡¼¥ëÂ¦¤«¤é¡Öº£¸å¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢»öÂÖ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»¾´ôÉÙ»Î¡ÊÈÓÌî»³¡Ë¤Î¼Ì¿¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¼ÂºÝ¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëÂ¦¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ½ÃÇ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î·ï¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè½Ò¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ê¶Áè¤¬²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÎÞÀ¼¤Ç°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Å·²¼¤Î¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ·¸Áè¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¡Ö¥È¥ê¥É¡¼¥ë¤Ï¼«Ê¬¤È½ê±ï¤â¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¾¦É¸¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤À¤±¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ýµµ¤Ë½ê±ï¤Î¤Ê¤¤¶È¼Ô¤Ê¤é¤¤¤¶¤·¤é¤º¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ë¡Öº£¸å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ò·è¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¹áÀî¸©Ì±¤¬Êú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¤ÎÃÝ¤¹¤À¤ì¤Î¥«¥ÓÈ¯³Ð¢ª1¥«·îÊüÃÖ¸å¤ËÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼Õºá¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ëÂ¿ÎÌ½ÐÅ¹¡¦Â¿ÎÌÅ±Âà¡×¤Ê¤É¡¢³°¿©´ë¶È¤È¤·¤Æµ¬ÌÏ³ÈÄ¥¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤¿´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤ÌÌ¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¡È¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡É²ñ¼Ò¤Ë¡Ø»¾´ô¤¦¤É¤ó¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇØÉé¤ï¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È·üÇ°¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡ÖÃÏÌ¾ÆÈÀê¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¾ðÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¹¤éÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¹áÀî¸©¡¦»¾´ô¹Åç¤Ë¤¢¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¸¦½¤»ÜÀß¡Ö¿´¤ÎËÜÅ¹¡×¡£¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç40Ê¬¾¯¡¹¤ÎÎ¥Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ê²èÁü¡§´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ë
¡Ö»¾´ôñ»ñ«¿¦¿Íº×¡×¤ÎÍÍ»Ò¡Ê²èÁü¡§´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ë
¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡Ö½ã¼êÂÇ¤¦¤É¤ó¡¡¤è¤·¤ä¡×¡£»¾´ôñ»ñ«¿¦¿Íº×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤Û¤¦¤â¡¢ºòº£¤Ç¤Ï»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¹áÀî¸©¡¦»¾´ô¹Åç¤Ë¸¦½¤»ÜÀß¤ò¹½¤¨¡¢´Ýµµ»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼ê¤¦¤É¤óÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö»¾´ôñ»ñ«¡Ê¤¦¤É¤ó¡Ë¿¦¿Íº×¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Öº£¤Î»¾´ô¤¦¤É¤óÊ¸²½¡×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡¢¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Î¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬¿¿Ùõ¤ËÅ¹¤ò±Ä¤Þ¤ì¡¢³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÀÎ¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤ÎÂÎ´¶¤À¤¬¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤Ï¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤è¤ê¤Þ¤º¤¤Å¹¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´Ýµµ»Ô¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¹áÀî¸©È¯¾Í¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÁû¤°¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âº£¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Î°ì·ï¤À¤±¤Ç¤â²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¡¢¡Ö¼å¾®¤Ê¸Ä¿ÍÅ¹¤ËÂç´ë¶È¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿¿¤ÎÌäÂê²ò·è¤ò»î¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¹áÀî¸©Æâ¤Î½ÐÅ¹¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²á¤®¤¿¤³¤È¤Ç²Òº¬¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤¤¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊµÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë