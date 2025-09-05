【台風情報】JR西日本 始発から運転見合わせの「吉備線（桃太郎線）」「津山線」「姫新線」「因美線」午前中～午後にかけ順次運転再開へ【5日午前6時40分発表】
JR西日本によりますと、台風１５号の影響に伴って、きょう（５日）岡山エリアの各線区では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開する予定だと発表しました。
【写真を見る】各線区を走る「キハ120」「キハ47」「国鉄急行色ノスタルジー・キハ40／47」
姫新線
【佐用⇒津山方面】
佐用駅 １３時２２分発 津山行き
【津山⇒佐用方面】
・津山駅 １２時１５分発 佐用行き
【津山⇒新見方面】
・津山駅 １２時５３分発 新見行き
【新見⇒津山方面】
・新見駅 １２時４７分発 津山行き
津山線
【津山⇒岡山方面】
・津山駅 １０時３４分発 岡山行き
【岡山⇒津山方面】
・岡山駅 １２時１８分発 津山行き
因美線
【智頭⇒津山方面】
・智頭駅 １３時０２分発 津山行き
【津山⇒智頭方面】
・津山駅 １１時３３分発 智頭行き
吉備線（桃太郎線）
【岡山⇒総社方面】
・岡山駅 ７時３３分発 総社行き
【総社⇒岡山方面】
・総社駅 ７時０７分発 岡山行き
JR西日本では、ホームページなどで運行状況の確認をと呼び掛けています。