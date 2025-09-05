RSK

写真拡大

JR西日本によりますと、台風１５号の影響に伴って、きょう（５日）岡山エリアの各線区では、始発列車から運転を見合わせていますが、以下の列車より運転を再開する予定だと発表しました。

【写真を見る】各線区を走る「キハ120」「キハ47」「国鉄急行色ノスタルジー・キハ40／47」

姫新線

【佐用⇒津山方面】
佐用駅　１３時２２分発　津山行き
【津山⇒佐用方面】
・津山駅　１２時１５分発　佐用行き
【津山⇒新見方面】
・津山駅　１２時５３分発　新見行き
【新見⇒津山方面】
・新見駅　１２時４７分発　津山行き

津山線

【津山⇒岡山方面】
・津山駅　１０時３４分発　岡山行き
【岡山⇒津山方面】
・岡山駅　１２時１８分発　津山行き

因美線

【智頭⇒津山方面】
・智頭駅　１３時０２分発　津山行き
【津山⇒智頭方面】
・津山駅　１１時３３分発　智頭行き

吉備線（桃太郎線）

【岡山⇒総社方面】
・岡山駅　７時３３分発　総社行き
【総社⇒岡山方面】
・総社駅　７時０７分発　岡山行き

JR西日本では、ホームページなどで運行状況の確認をと呼び掛けています。