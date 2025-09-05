『夜のピクニック』『ゴールデンスランバー』を手がけた伝説の編集者が新たに送り出す本格ミステリー「伏線や手がかりの仕込み方を提案いただき…」【櫻田智也×新井久幸インタビュー前編】
2013年、「サーチライトと誘蛾灯」で東京創元社 第10回ミステリーズ！新人賞を受賞した櫻田智也さん。17年に受賞作を表題作にした連作短編集でデビューし、『蝉かえる』『六色の蛹』とシリーズを重ねてきた。
そんな櫻田さんが、このたび新潮社から初の長編ミステリー『失われた貌』を刊行した。担当編集者は新井久幸さん。『書きたい人のためのミステリ入門』という著書もある“伝説の編集者”だ。本書の発売にあたり、魂のこもった檄文を発し、並々ならぬ熱意でその魅力を伝えている。
■執筆を依頼したものの、そのまま6年が過ぎ……
──はじめに、櫻田さんと新井さんのこれまでの経歴、おふたりが出会った経緯を教えてください。
櫻田智也さん（以下、櫻田）：2013年に、僕はそれまで勤めていた会社を辞めて引っ越すことになりました。その際、せっかくだから一度は諦めた夢にチャレンジしてみようと思ったんです。僕は昔から推理小説が好きで、学生時代にいくつか賞に応募したことがありました。そこで、あらためて短編を書いて応募したところ、東京創元社の第10回ミステリーズ！新人賞を受賞。そこから11年がかりで、3冊の本を発表しました。……我ながら、あまりにスローペースで恐ろしいですね（笑）。
新井久幸さん（以下、新井）：僕は、1993年に新卒で新潮社に入社しました。月刊誌を経て出版部へ異動し、12年ほど小説からノンフィクション、とんぼの本まで担当して。2010年に「小説新潮」編集部に異動になり、編集長を6年間務めました。その後、また単行本の部署に異動し、現在に至ります。
ノンフィクションでは立花隆さん、沢木耕太郎さんなど幅広く担当してきましたが、一番好きなのはやっぱりミステリー。かつては新人賞「新潮ミステリー倶楽部賞」の事務局にも携わり、第5回で伊坂幸太郎さんの『オーデュボンの祈り』が受賞してからは、伊坂さんを担当してきました。
──櫻田さんの作品に出合ったきっかけは？
新井：2017年11月にデビュー作『サーチライトと誘蛾灯』が発売され、その2、3週間後に読みました。とても面白くて「この方と仕事をしたい」と思いましたが、「発売直後にいろいろな出版社から連絡が来ただろうな。やばい、出遅れた」という焦りもあって。それでも東京創元社に連絡し、櫻田さんにつないでいただきました。
櫻田：当時、他社の編集者で連絡をくださったのは新井さんだけ。びっくりしましたし、とても光栄に思いました。その後、2年間はどこからも連絡がありませんでした（笑）。
新井：それで、2018年1月に櫻田さんがお住まいの北海道に行ったんですよね。真冬の北海道を舐めてて、大変な目に遭いましたが（笑）。そこで、「もしご一緒できるなら長編の書き下ろしを」とお願いしました。
櫻田：ただ、わざわざ北海道までいらしていただいたものの、すでに東京創元社とのお仕事が決まっていたので、しばらくは新井さんに依頼された小説は書けなくて。そうこうしているうちに、6年の月日が流れてしまいました……。申し訳なくて顔向けできないなと思っていましたが、2冊目の『蝉かえる』が日本推理作家協会賞を受賞した時に、新井さんから連絡をくださったり、僕が東京に行った時には声をかけてくださったりしたので救われました。そうでもなければ、6年も間が空いてから「そろそろ書けます」なんてとても言い出せませんでしたから。
新井：でも、東京創元社の作品を執筆している間も、ずっと内容は考えてくださっていたんですよね。
櫻田：最終的に違う形にはなりましたが、なんとなくアイデアを練っていて。ちょうど去年の今日（取材日は8月6日）、あらためて打ち合わせをして、本作の執筆をスタートしました。
新井：打ち合わせのとき、「ちょっと書いてみたものの、しっくりこない。どうしようか迷っている」とおっしゃっていたので、「とりあえず何でもいいので8月末までに書いて送ってください」とお願いして。僕はプロットが送られてくるのかなと勝手に思い込んでいましたが、冒頭の原稿がいきなりボンと届いたので驚きました。ただ、その先の展開がどうなるのかわからないから、あまり具体的な相談はできません。とりあえずどんどん書いてもらうことにしました。
櫻田：僕としては、てっきり原稿を求められているものだと思っていたんですよね。最初にお会いしてから6年経って、今さらプロットを送るのもどうかと思うじゃないですか。それに、今までプロットを作成したことがなかったので、長編だからといって不慣れなことを始めたらまた時間がかかってしまいます。とりあえず、「こんな小説を考えています」というものを形にして読んでいただいたほうが早いだろうと思って。しかも、イベントで東京に行く用事があったので、手ぶらで新井さんに会うわけにもいかない。そこで、書き始めたものをお渡ししたんです。
新井：律儀ですよね。
櫻田：とりあえず百数十枚の原稿をお送りして、「書いてますよ」というポーズを見せたいという気持ちもありました（笑）。ただ、当初は登場人物が多すぎたので、一度整理し直すことに。そこから「毎月、月末に原稿を送る」という約束になりました。
新井：「月刊 櫻田智也」と呼んでましたよね。
櫻田：それで、どうにかこうにか半年くらいかけて完結させたんですよね。これまでの短編と比べると、驚異的なペースでした（笑）。
新井：正直なところ、去年8月にお会いした時には1年後に本が出てるとは思っていませんでした。こちらとしても驚きでしたね。
■ボリュームをそぎ落とし、筋肉質なミステリーに
──2月に第一稿が完成したあと、どのように改稿を進めていったのでしょうか。
櫻田：どんなやりとりをしたのか、証拠はいくらでもありますよ（と、過去のメールのプリントを取り出す）。
新井：ちょっと待って、怖すぎる（笑）。何を書いたかな……。
櫻田：第一稿は今より6、70ページほど多い状態だったので、「まずは削りましょう」という話になりましたよね。
新井：一読者として、どんどん先を読みたいという気持ちが強くて。読みたい気持ちの速度とページをめくる速度がずれないほうがいいと思い、そういったご相談をしました。
櫻田：短編なら多少ゆったりしたペースでも読み切れますが、その感覚を長編に持ち込んでしまっていたんです。これまでたくさんの長編小説を読んできたものの、いざ書いてみると伏線や手がかりの仕込み方がわからなくて。新井さんからは「そうか！」という気づきが、もっと欲しいと言われました。
新井：僕がミステリーを読んでいて一番楽しいのは、悔しさを感じる時なんです。「手がかりが書いてあったのに気づけなかった！」「これはそういうことだったのか」というのが、ミステリーを読む醍醐味。そういう瞬間を増やすために、いろいろとご提案させていただきました。
櫻田：僕の読み方の問題もあるとは思いますが、海外のミステリーを読んでいると、古典的名作であっても「あれ、どうやって解決したんだっけ」とわからなくなることがあります。特にハードボイルド小説は、よく読み込んで初めて「ああ、あれが手がかりで解決したのか」とわかることも多い。そういう感じがあってもいいなと思って、当初は、推理の部分がけっこう曖昧だったんですよね。でも、やっぱり謎解きとして不親切なので、改稿してよかったです。
登場人物の行動原理についても、ご指摘を受けました。主人公が刑事なので、主要人物は警察仲間の同期や部下。昔からの知り合いですから、主人公にとってはその人に関する発見がないので、特に人間関係を掘り下げていなかったんです。ですが、新井さんからは「人となりを知りたい。彼らの物語にもっと厚みが欲しい」と言われて。最初はスルーしていたのですが、改稿して提出するとまた「例のあの人物ですが……」と再度提案されて、スルーしてはいけなかったんだと思いました（笑）。
新井：しつこくてすみません（笑）。
櫻田：そうやって書き足すと、またページが増えてしまうので、追加した分量以上に削って。ゆったりしたものを書こうとしていましたが、結果的に筋肉質なミステリーになりました。
──2月から改稿を重ねて、8月には刊行されるというのもすごいスピードですよね。
新井：せっかくなら年末のミステリーランキングに関わりたいじゃないですか。そう考えると、8月には発売したい。それには、4月には印刷所に入れないといけないんですね。櫻田さんにご相談したところ、ものすごく頑張ってくださいました。
僕もいろいろと口を挟んだので、普通なら改稿に1、2週間かかるはず。ですが、櫻田さんは2、3日で返してくださって。しかも「ここをもう少し検討してほしい」と言うと、そのオーダーに応える形で全編に手が入ったものがバーンと送られてくるんです。
櫻田：なにしろ手元に赤本がありましたから（と、新井さんの著書『書きたい人のためのミステリ入門』を示す）。
新井：え、ここでそれを出しますか（笑）。
櫻田：新井さんが「夏の発売を目指しましょう」と一生懸命になってくださったので、僕としてもそれに応えたくて。僕は「いいカッコしい」で、できる限り整えたうえで編集さんにお見せしたいタイプ。ですが、今回はその余裕もないため新井さんから来たボールはできるだけ早く打ち返しました。2月20日頃に第一稿を提出して打ち合わせして、4月には印刷所に入れたので、3月はもう本当に頑張って。眼鏡を1回換えるわ、歯は揺れ始めるわ、血圧は上がるわ……。
新井：本当ですか！ すみません、僕が寿命を縮めたみたいなものですね……。
櫻田：作業が終わったら血圧も下がりました（笑）。
