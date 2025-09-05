1994年からEテレでストレッチマン役を演じる俳優の宇仁菅真さん。当初、全身タイツの奇抜なキャラクターへのさまざまな意見があったそう。試行錯誤した番組制作の裏側とは。（全2回中の1回）

【写真】「めっちゃ懐かしい！」20代の宇仁菅さん扮する約30年前の初代ストレッチマン（3枚目/全9枚）

「体、硬いのに大丈夫ですか？」と初めは心配され

── 俳優としてキャリアをスタートさせた宇仁菅さんが、ストレッチマンに抜擢されたきっかけはオーディションだったそうですね。

宇仁菅さん：23歳で劇団に入って、主に舞台やテレビドラマなどで仕事をしていました。NHK教育テレビ（現：Eテレ）の番組改編にあたって1994年4月から『グルグルパックン』という番組が始まるので、登場人物のオーディションが開催されることを知り応募しました。200人以上応募者がいたと思いますが、そこでストレッチマンの役をいただきました。今から31年前のことです。

ストレッチマンに抜擢された20代の頃の宇仁菅真さん

── その後、『グルグルパックン』のコーナーのひとつだった『ストレッチマン』が独立して1999年から番組がスタートしました。子ども向けの番組でストレッチを教える役ですが、これまで経験はありましたか。

宇仁菅さん：運動に関しては、もともと野球をしていてスポーツは好きなのですが、柔軟性には自信がなく、体は硬かったんです。「体、硬いのに大丈夫？」と周りから心配されたほどでした。でも、長年ストレッチをし続けていたおかげで、すっかり体が柔らかくなりました。自分自身でストレッチの効果を実感しています。

── 今でこそ見慣れている感じはありますが、当初、全身タイツの奇抜な衣装に抵抗はありませんでしたか。

宇仁菅さん：周りからは「よくこれ着られたね」と思われていたかもしれないのですが（笑）。子ども向けのミュージカルには出たことがあったものの、子ども向けの番組に出るのはこれが初めてで。とにかくまだ若くてやる気だけがあったころだったので、衣装はまったく気になりませんでした。

現在は特別支援学校といいますが、当時の養護学校で障がいがある子どもたちが、自分の体がどんな状態であるかを知って、無理をしたり、ケガをしたりしないようにするためにストレッチをするというのが番組のコンセプトです。今でこそストレッチマンのキャラクターが定着していますが、奇抜なキャラクターに対して、当時は「教育テレビ（現：Eテレ）の番組だと思わなかった」とか「NHK、何を始めるんだ」というような意見があったと伺いました。でも、「この番組はいったいなんなんだ？」という、どこか気になるという理由から観ていただけて、実際に番組をご覧になれば番組の趣旨や目的がわかってもらえたように思います。

「体操のシーンは42秒」

── 番組でストレッチを教える立場として、見せ方で工夫していたことなどはありますか。

宇仁菅さん：テレビでストレッチの方法を教えるので、右手や左手という表現では伝わりにくいです。自分があげているほうをこちらの手、反対をもう片方の手という視覚に訴える表現に変えたり、うまく比喩を使ったりしてきました。たとえば、腰をかがめて丸めるという表現は、ダンゴムシやボールになってみようというふうに変えたほうがわかりやすいですね。どうしたら子どもたちに伝わりやすいかを第一に考え、体操中のセリフや見せ方は、専門家の方と試行錯誤しながらやってきました。体操のシーンは42秒なのですが、この枠に収まるよう、打ち合わせは時間を割いて入念にしてきました。

2018年から始まった『ストレッチマン・ゴールド』で伝説のストレッチマン、レジェンドを演じる宇仁菅さん

── ストレッチマンを演じながらほかの仕事もされていたと思います。

宇仁菅さん：ドラマに出る際は、犯人役になることはあっても極悪人は受けませんでした。やはりヒーローを演じている以上、イメージ作りも大事なのかなと。ほかの現場に行くと、制作のスタッフさんや監督からストレッチマンの話題をきっかけに話が弾むことも多くなって、話題作りという面で影響がありました。30代になって、街ですれ違いざまに子ども連れの方から気づいてもらえることも増えましたし、ストレッチマンの衣装を着ていなくても、梅田で飲み会中に気づかれることもありました（笑）。そのときはちょっと気まずかったですね。

── 長寿番組となっているストレッチマンですが、キャラクターに変化はあったのですか。

宇仁菅さん：昔はコロコロ変わっていたと思います。現在は東京のNHKで制作していますが、当時は大阪のNHKで制作していた番組で、在阪のベテランディレクターと東京から異動してこられた新人ディレクターが交互に台本を書かれていました。作風によってキャラクターがいろんな方向性に転じていたのが功を奏して、最終的にいろんな側面を持つキャラクターに仕上がっていったんだと思います。学校教育について真面目な回もあれば、ダジャレやお笑いの要素が強い回もありましたし、パロディも多かったですね。

── 特に印象に残っている放送回はありますか。

宇仁菅さん：当時、流行していた韓流ドラマ、『冬のソナタ』のパロディで、恋愛のストーリーを反映させて怪人がストレッチマンに惚れるという回や、アクション映画『マトリックス』のパロディで怪人の攻撃をストレッチで身につけた柔軟性で避けるものなどもありました。川柳を急に読み出したり、トイレから登場したり…。今思えば毎回違う要素がたくさんあっておもしろかったです。

子どもたちに「テイク2」はないから

── ストレッチマンは、毎回、特別支援学校の先生が怪人に扮して登場しますが、先生の演技力の高さに驚きます。

宇仁菅さん：先生たちは普段から季節のイベントや発表会の企画をしている方が多いので、怪人を演じても弾けて場を盛り上げてくれますし、演技が非常に上手な方が多いです。僕はこれまで、140回くらい怪人と戦ってきているんですけど、どの先生も素晴らしかったですね。先生方が準備をしてくださる衣装や小道具なども、とても凝っていて感心していました。

── 収録は、特別支援学級の子どもたちと一緒に行っています。どんなことに気をつけていましたか。

宇仁菅さん：子どもたちにテイク2というものはないので、子どもたちが最初に受ける衝撃や驚きの表情を撮影したいというのを第一に考えてきました。先生扮する怪人の登場する順番は当時のスタッフさんとよく話し合って練りました。最初に怪人に出てもらってからストレッチマンが助けに行くというシチュエーションですとか、ストレッチマンが一度登場するけれど、「朝ごはんを食べていないから」と言っていったん抜けたところに怪人が来ることも。子どもたちの喜怒哀楽がよく出るような順番を考えて撮影をしていました。

── 本番一発というのは、舞台での経験が活きそうですね。

宇仁菅さん：やはり何度も撮り直すと子どもたちは飽きてしまいますし、ストレッチも繰り返し行っては疲れが出てしまいます。撮影は午前中に子どもたちが登場するシーンを撮り終えて、午後から先生が扮する怪人と私との撮影時間に充てるなど、なるべく子どもたちに負担がないように配慮してきました。

── ストレッチマンとして学校に現れたときの子どもたちの反応はいかがでしたか。

宇仁菅さん：当時は今ほどネットも広まっておらず、一つひとつの情報が新鮮な時代だったのも影響していると思いますが、私が登場すると、興奮して走って抱きついてくるお子さんなども多かったですね。喜んでもらえることがうれしかったです。

── お子さんがテレビに映るということもあって、撮影には配慮も必要だったと思います。

宇仁菅さん：初期のころは「子どもを参加させないでください」とか「映さないでください」という声が今よりも多かったです。障がいがあるお子さん向けの番組なので、制作側も僕もどうやって表現していこうかというのは常に悩んで考えてきました。

社会的なバリアというものは、地域性であったり、経済的なことであったり、それぞれの抱える心の問題もあって、それをどういうふうに克服していくかは非常に難しいと感じていて。テレビでその子を映さないからといって、活動に参加させないというのは制作側の意図ではありません。やはり、その場にいる「みんな」で活動ができることを最優先にするため、撮影OKな子とそうでない子を紅白帽子などで色分けして、カメラマンが把握できるような工夫をしてきました。番組を長年続けていくにあたって、参加させたくないという保護者の声は減っていき、むしろ積極的な方が増えていったというのは、時代とともに大きく変化したことだなと感じています。

子どもだからと目線を下げすぎない

── 社会が、多様性や個性を受け入れる方向に向かっていますね。

宇仁菅さん：最初の10年ほどは僕自身も、子どもたちとどうやって接したらいいんだろうと手探りでした。ストレッチマンとして撮影しているときは、キャラクターの話し方や勢いもありますし、何よりセリフがあるのでいいのですが、撮影以外の時間はどうしたらいいのだろうと。収録の時間を守れず扉を開けて入ってきてしまう子がいたり、静かなシーンで待ちきれないお子さんがいたりした場合にどう対応するのがいいのかというのも悩みました。

── どう対応されたんですか。

宇仁菅さん：「今はこういう時間だから、何時からなら大丈夫だよ」と、時間を約束して必ずそれを守ること、ていねいに説明することなどを心がけていました。大人としては当然なことではあるのですが、それを子どもだからと言って端折ったりせず、責任を持って接すると、わかってくれる子が多かったです。

障がいがあるから、子どもだからといって目線を下げすぎないことが大事なんじゃないかと考えるようになりました。子どもたちはいずれ社会で生きていくので、そこはストレッチマンが持っているキャラクターをうまく活かしながらこれからも伝えていきたいですね。

29歳からストレッチマンを演じ始めた宇仁菅さんは、45歳のときに俳優としてのこれからについて立ち止まって考えたことがあったそう。番組の改編でいったんは番組から離れるものの、イベントなどでストレッチマンを演じ続けていた宇仁菅さん。現在、放送中の『ストレッチマン・ゴールド』では、「ストレッチマン・レジェンド」として伝説のストレッチマン役での出演依頼があり、また違った立場から番組に携わっています。障がいの有無を特別視しないというのが、長年ストレッチマンを演じる上で感じた自身の役割だと考えているそうです。

取材・文／内橋明日香 写真提供／宇仁菅真、NHK