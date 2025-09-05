びっくりからくり…ポテンシャル・エネルギー。なんと、「あなたがバネに与えた力は、形を変えて存在し続ける」という、衝撃の事実

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

「ポテンシャル・エネルギー」とは

核分裂がどのようにエネルギーを放出するのかを説明するために、「ポテンシャル・エネルギー」の話から始めよう。

図「ポテンシャル・エネルギー」に示されているように、バネ（スプリング）の両端にまったく質量の等しいボールをつける。ボールはスプリングに接着されていないものとする。

両方のボールをバネの中心に向かって押すと、当然バネは縮む。ボールを押すためには、外からボールに力を加えなければならない。もっと正確にいうと、力をボールに加え“続け”なければならない。

どうして力を加え続けなければならないかというと、外部から力（外力）を加えた瞬間から、スプリングは外力と反対方向に力を及ぼすからである。このスプリングの出す反発力に逆らって外力を加えないかぎり、スプリングは決して縮むことはない。

外力を加え続けることによって、ボールはある距離を移動する。この外力とボールの移動した距離の積（掛け合わせ）を、外力がボールに与えた「仕事」という。

この仕事の量が、ポテンシャル・エネルギーとしてスプリングに貯えられていく。スプリングが縮めば縮むほど、スプリングに貯えられていくポテンシャル・エネルギーは増えていく。

図「ポテンシャル・エネルギー」の（A）は、スプリングが縮んでも伸びてもいない状態を示す。この状態では、スプリングにはポテンシャル・エネルギーは貯えられていない。

（B）と（C）はバネが縮んでいる状態を示し、バネの縮みの量に比例した分だけのポテンシャル・エネルギーが貯えられている。したがって、（C）の状態のほうが（B）の状態よりも多くポテンシャル・エネルギーが貯えられている。

（D）は、（C）の状態から外力が取り除かれてバネがふたたび（A）の状態に戻り、スプリングに接着されていない二つのボールは互いに反対方向に飛び出していく。

（C）の状態はスプリングが最も縮んだ状態なので、最大のポテンシャル・エネルギーが貯えられている。この（C）の状態から外力を取り除いて、（D）の状態になってスプリングが（A）と同じ状態に戻ったときには、スプリングに貯えられていたポテンシャル・エネルギーはゼロとなって消え失せてしまう。

「消え失せたポテンシャル・エネルギー」はどこへ？

しかし、その代わりに、（D）に見られるように二つのボールは勢いよく互いに反対方向に飛び出していくので、ボールは「運動エネルギー」を有するようになる。ボールの運動エネルギーは、ボールの質量にそのスピードの2乗を掛け、それを2で割ったものとして定義される。

このように、運動エネルギーはスピードの2乗に比例するものであるから、運動の方向に関係なく、つねにプラスの値を取る。したがって、（D）に見られるように二つのボールの運動方向は互いにまったく逆ではあっても、ともにプラスの運動エネルギーを有するのであるから、二つの運動エネルギーを加えてもゼロにはならず、むしろ倍になる。

もう少し詳しく述べてみよう。

図「ポテンシャル・エネルギー」の（C）は、スプリングが最も縮んだ状態にあるので、最大のポテンシャル・エネルギーがスプリングに貯えられている。外力を取り除く寸前は、ボールはまだ動きはじめていないので、（C）の状態はポテンシャル・エネルギーのみで、運動エネルギーはまったく存在していない。

しかし、外力が取り除かれて（D）の状態になった瞬間には、それまでにスプリングに貯えられていたポテンシャル・エネルギーはすべて消え失せ、その代わりに二つのボールに運動エネルギーが現れる。この場合、最初に貯えられていたポテンシャル・エネルギーがすべて運動エネルギーに変換されたという。

これは「エネルギー保存の法則」という自然法則に基づくものである。

（C）の状態で貯えられていたポテンシャル・エネルギーのすべてが、（D）の状態では運動エネルギーという異なる種類のエネルギーに変わってしまったのであるから、この場合、エネルギーが保存されるということは、（C）の状態でのポテンシャル・エネルギーの数的量と、（D）の状態での全運動エネルギーの数的量はまったく等しいということを意味している。

（D）の状態にある二つのボールは、（C）の状態にあるスプリングに貯えられていたポテンシャル・エネルギーから運動エネルギーを獲得したのである。

エネルギー保存の法則

どんなエネルギーにも、必ずその出所、あるいは発生源がなければならない。エネルギーは、決して「無」から出てくることはないのである。

だからこそ、車を走らせるためにはガソリンを購入しなければならないし、家電製品を使うためには電気を供給しなければならないのだ。

それでは、図「ポテンシャル・エネルギー」のスプリングとボールの場合、（C）の状態にあるスプリングに貯えられているポテンシャル・エネルギーの出所はどこか？

それは、最初にスプリングを（C）の状態にまで縮めるために与えた外力による「仕事」である。エネルギーというものは決して無から発生するものではないが、いったんある発生源からエネルギーが生じると、そのエネルギーは形態（種類）が変わることはあっても全エネルギーの量は決して変わることはない。

図「ポテンシャル・エネルギー」の例では、ポテンシャル・エネルギーという種類のエネルギーが運動エネルギーという別種のエネルギーに姿を変えてしまったが、エネルギーの量は変化を受けていない。

エネルギー保存の法則が効いているのである。

ボールが止まった…、運動エネルギーはどこへ消えたのか

図「ポテンシャル・エネルギー」に示した実験を実際におこなってみると、スプリングから飛び出した二つのボールは、いつかは完全に止まってしまって、その運動エネルギーはゼロになってしまう。

なぜ止まってしまうかというと、空気など周囲との摩擦によってエネルギーを失うからである。

失われたボールの運動エネルギーは、いわゆる摩擦熱となって現れる。つまり、摩擦はボールからエネルギーを奪い取るのである。

「熱」というものはエネルギーの一形態（種類）である。ボールが持っていた運動エネルギーは、周囲との摩擦によって熱という別種のエネルギーに変換されてしまうため、しまいにはその運動エネルギー全部が熱に変わってしまい、運動エネルギーはゼロとなってボールは完全に止まってしまう。

熱は伝導、対流、そして放射などによって場所から場所へと伝わって周囲に広がっていき、その密度は小さくなっていくが、全体の熱の量は消えてなくなることはない。

物理学に「熱力学」という分野があるが、それは熱が運動エネルギーや仕事に変換されることを扱う学問体系であり、エンジンの理論などがその一例である。

熱力学におけるエネルギー保存の法則は、特に「熱力学第1法則」とよばれている。

ポテンシャル・エネルギーとは、「秘められた可能性」

以上が、エネルギー保存の法則の真髄である。エネルギーというものは、「保存」という意味においてのみ理解しうるものである。

図「ポテンシャル・エネルギー」の例では、スプリングに貯えられていたポテンシャル・エネルギーにはボールに運動を引き起こす“可能性”が秘められている。「ポテンシャル」とは、「可能性が潜在している」という意味である。

ポテンシャル・エネルギーは、日本語ではよく「位置エネルギー」と表現されるが、それは物体のポテンシャル・エネルギーがその物体の位置のみに依存するからである。しかし筆者には、位置エネルギーよりもポテンシャル・エネルギーと表すほうがスッキリする。みなさんはいかがだろうか。

