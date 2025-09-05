ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

子どもが夢中になる！友だちみたいにおしゃべり【ハズブロ】音に反応する新型ファービーがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-15 230512


キュートなオレンジとピンクのファービー コーラルは、5つのフレーズを聞くと、それに反応したり、600種類以上のフレーズを話してくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-15 230531


冗談を言ったり、歌ったり、踊ったり、かわいい動きも。ファービーに5つのフレーズ"ダンスしよう" "まねっこして" "占って" "リラックスしよう" "ライトショー"を話しかけてみよう。

スクリーンショット 2025-08-15 230559


ファービーのおなかをさわったり、頭をポンってしたり、ふったり、ピザのチャームを食べさせたりすると、かわいく反応する。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-15 230609


ブラシでファーをとかしてあげたり、アクセサリーで一緒におしゃれを楽しもう。6才から遊べるファービーは、お子様がいつも一緒にいたいと思える素敵なベストフレンドにも最適。