祇園辻利の秋スイーツ！3種の抹茶と栗が織りなす濃厚ショコラ

京都・祇園の老舗茶舗「祇園辻利」から、秋の味覚を凝縮した新作スイーツが登場しました。『濃厚抹茶と栗のショコラプレミアム』は、165年の歴史で磨き上げた合組（ブレンド）技術による“3種の抹茶”と、旬の和栗の甘さが見事に調和した逸品。限定予約販売でしか出会えないプレミアムな味わいは、秋の夜長を特別に彩ります。

濃厚抹茶×栗が織りなす黄金比

『濃厚抹茶と栗のショコラプレミアム』は、渋皮栗の甘露煮を忍ばせた下層に濃厚なお濃茶ショコラムース、中段には熊本産和栗ペーストとお薄茶ショコラムースをブレンドしたクリーミーな層、仕上げには艶やかな抹茶ショコラ・グラサージュを纏わせた三層構造。

ひと口ごとに渋みと甘みが移ろい、栗のシルエットが愛らしく浮かび上がります。

商品詳細と予約情報

本商品は数量限定での販売。価格は5,400円（税込）、サイズはH35×W45×D120㎜。

特定原材料は乳・卵・小麦を使用し、消費期限は解凍日を含め2日間（冷凍状態での賞味期限は2025年11月30日）。

予約は9月4日（木）12時より公式オンラインショップまたは直営店（祇園本店・京都駅八条口店）で受付。なくなり次第終了となります。

早期購入特典も♪

先着100名には、コク深い味わいが人気の「壷切茶ティーバッグ（3g×1袋）」をプレゼント。まろやかなお茶と濃厚ショコラのペアリングは相性抜群♡秋ならではの贅沢なティータイムを楽しめます。

秋だけの贅沢を祇園辻利で

『濃厚抹茶と栗のショコラプレミアム』は、老舗ならではの抹茶の深みと和栗の上品な甘みが織りなす、唯一無二のスイーツ。

包丁を入れるたび現れる栗のシルエットや、温度変化で移ろう味わいは、まさに秋のご褒美です。

大切な人と分け合っても、自分だけの特別な時間にも。祇園辻利の秋限定スイーツで、心まで満たされるひとときをお過ごしください♪