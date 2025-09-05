◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-0 オリックス(4日、みずほPayPayドーム）

ソフトバンク・上沢直之投手がNPB史上159人目の通算1000奪三振へ到達しました。

上沢投手は、2011年にドラフト6位で日本ハムに入団。主に先発として9シーズン173試合を投げ、70勝62敗、防御率3.19を記録。この時点で奪三振数を913個としていました。2024年にメジャーに挑みレイズとマイナー契約を締結。1年でメジャー挑戦を終え、日本に戻ってきた上沢投手はソフトバンクに入団しました。

そして先発の一角を担うと試合前、10勝6敗とパ・リーグ首位に貢献する活躍。そしてプロ13年目を迎えた上沢投手はNPB通算1000奪三振まで残り「4」とし、この日の先発マウンドへ。

初回に先頭の廣岡大志選手を空振り三振に打ち取ると、3点の援護を受けた2回に若月健矢選手を空振り三振に切って取ります。通算1000奪三振まで残り「2」で迎えた3回には3者連続三振で史上159人目の通算1000奪三振を達成しました。

なお4回以降はランナーを出しながらもテンポのいい投球で8回までオリックス打線を零封。最終的に9つの三振を奪い11勝目を手にしました。