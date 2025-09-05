「日本がW杯で準々決勝に進出しても誰も驚かない」対戦するメキシコの記者が森保ジャパンに感嘆！「素晴らしい選手」と称賛したのは？
現地９月６日、FIFAランキング17位の日本代表は同13位の強豪メキシコとアメリカのオークランドで対戦する。
今回は怪我で複数の主力を欠いているとはいえ、史上最強と謳われる日本代表について、メキシコ人記者はどんな印象を持っているのか。
９月４日付けの『AS』紙アメリカ・ラテン版によれば、「3 en la Banca」にゲスト出演したペペ・デル・ボスケ記者は、こうコメントした。
「日本がワールドカップで準々決勝に進出しても、誰も驚かないだろう。メキシコ戦に招集された選手のうち19人（追加招集を含め最終的に21人）がヨーロッパでプレーしている。ここで言う『プレー』とは、単に試合に出場して数分間プレーするという意味ではなく、真に素晴らしいパフォーマンスを発揮しているという意味だ」
同氏は「キャプテンの遠藤航は、あらゆるコンペティションで優勝候補のリバプールでプレーしている。久保建英はレアル・ソシエダの素晴らしい選手だ。ブンデスリーガでプレーしている日本人選手は何人いるんだ？」と言葉を続けた。
日本への評価は相当に高いようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
