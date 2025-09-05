「日本がW杯で準々決勝に進出しても誰も驚かない」対戦するメキシコの記者が森保ジャパンに感嘆！「素晴らしい選手」と称賛したのは？

「日本がW杯で準々決勝に進出しても誰も驚かない」対戦するメキシコの記者が森保ジャパンに感嘆！「素晴らしい選手」と称賛したのは？