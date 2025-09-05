新型コロナウイルスが全国的に流行しています。

こちらは、県内の定点医療機関における感染者数の推移です。

県が発表した先月31日までの1週間の感染者は、前の週より40人あまり減少し「710人」となりましたが、高い水準となっています。

感染者は、6月の最終週から3ケタ台で推移していて、先月18日の週は、前の週から2倍以上の「754人」に。

感染が拡大していることがわかります。

感染者の対応にあたる医療現場の今を取材しました。

長崎市の「長崎みなとメディカルセンター」。

6月頃から新型コロナウイルスの患者が増え始めたそうです。

そのほとんどが65歳以上の高齢者で、対応にあたる医師は「基礎疾患を持つ高齢者は、特に注意が必要だ」と訴えます。

（呼吸器内科 澤井 豊光 診療部長）

「重症になった人の今のところ2例は8月中に命を落としている。

世間のみなさんが思っているほど、簡単な病気ではない。基礎疾患を持っている高齢者に関してはいまだに怖い病気。その認識が大事」

呼吸器内科を専門とする門田 淳一院長は、新型コロナウイルスについて夏や冬に流行しやすい傾向にあると話します。

（門田 淳一 院長）

「3か月から6か月ごとに、ウイルスの変異ともにピークが来る。

クーラーをかけたり、暖房をかけたりして比較的外に出歩くことが少なくなる時期でもある。1人感染者がいれば、閉鎖空間のなかで広がりやすい」

今、全国で猛威を振るっているオミクロン株の新たな変異株「ニンバス」。

のどの痛みや、せきといった従来の症状と大きく変わらないと言いますが…。

（門田 淳一 院長）

「変異を繰り返すたびに免疫回避できる力を備えているので、感染力は強くなっている」

基本的な感染対策はもちろん、高齢者に向けてはワクチンの積極的な接種を呼びかけています。