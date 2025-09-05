【パ・リーグ順位表】ソフトバンク上沢直之好投で1000奪三振達成＆日本ハムが投打かみ合い勝利とゲーム差「2」は縮まらず
プロ野球パ・リーグは4日、各地で2試合が行われました。
首位を守るソフトバンクは、上沢直之投手が先発マウンドにたち、3回に自身1000奪三振を達成。その後もオリックス打線を圧倒し、8回無失点で降板しました。打線も上沢投手を援護するよう、初回から栗原陵矢選手の3ランホームランで先制すると、その後も得点を重ね、8-0で勝利しました。
ゲーム差2でソフトバンクを追う日本ハムが6位ロッテと対戦。2回に郡司裕也選手の7号ソロで先制すると、ランナー1塁から清宮幸太郎選手の2塁打で2点目をあげます。3回には一挙4得点とロッテとの差を広げます。援護をもらった達孝太投手も6回116球を投げて被安打5、6奪三振、無失点と好投し、勝利を挙げました。
◇4日のパ・リーグ結果
◆ソフトバンク 8-0 オリックス
勝利投手【ソフトバンク】上沢直之(11勝6敗)
敗戦投手【オリックス】田嶋大樹(5勝7敗)
本塁打
【ソフトバンク】栗原陵矢6号、牧原大成4号
勝利投手【日本ハム】達孝太(7勝1敗)
敗戦投手【ロッテ】木村優人(2勝1敗1S)
本塁打
【日本ハム】郡司裕也7号、水野達稀5号
【ロッテ】アセベド1号