プロ野球パ・リーグは4日、各地で2試合が行われました。

首位を守るソフトバンクは、上沢直之投手が先発マウンドにたち、3回に自身1000奪三振を達成。その後もオリックス打線を圧倒し、8回無失点で降板しました。打線も上沢投手を援護するよう、初回から栗原陵矢選手の3ランホームランで先制すると、その後も得点を重ね、8-0で勝利しました。

ゲーム差2でソフトバンクを追う日本ハムが6位ロッテと対戦。2回に郡司裕也選手の7号ソロで先制すると、ランナー1塁から清宮幸太郎選手の2塁打で2点目をあげます。3回には一挙4得点とロッテとの差を広げます。援護をもらった達孝太投手も6回116球を投げて被安打5、6奪三振、無失点と好投し、勝利を挙げました。

◇4日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク 8-0 オリックス

勝利投手【ソフトバンク】上沢直之(11勝6敗)

敗戦投手【オリックス】田嶋大樹(5勝7敗)

本塁打

【ソフトバンク】栗原陵矢6号、牧原大成4号

◆日本ハム 9-2 ロッテ勝利投手【日本ハム】達孝太(7勝1敗)敗戦投手【ロッテ】木村優人(2勝1敗1S)本塁打【日本ハム】郡司裕也7号、水野達稀5号【ロッテ】アセベド1号