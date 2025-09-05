『探偵！ナイトスクープ』“今週の特命局長”が宣言 初代局長・上岡龍太郎さん見習い「怒鳴りつけるよ！」
きょう5日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、“今週の特命局長”を俳優の佐藤二朗が務める。
【動画】「めちゃくちゃむずいがな！」驚がく…バランスボールの名人技を披露
番組初登場となる佐藤は、観覧席の大歓声に応え、オチャメに何度もポージングを決めながら登場。しかし、オープニングの口上は、緊張のせいか何ともぎこちない。
番組の印象について「すごく正直に言うと、とにかく上岡（龍太郎）さんが怖い！…そういうイメージがあります」と話す。しかし、局長席に座ると、「もういつ芸能界を引退しても（笑）」。と心境を明かす。
「初代から、西田局長、松本局長とかも存じ上げてたんで、光栄でした」と言い、「だから、これは若い頃に見た上岡さんの厳しさを思い出して、きょうは“野に放たれた探偵ども”を怒鳴りつけるよ！」と宣言する。
番組では、田村裕探偵「家のカギを閉めない彼氏」、せいや探偵「バランスボールの名人技は簡単？」、竹山隆範探偵「エンド5秒を解説して！」を送る。
エンディングで、佐藤特命局長は「やっぱり若い頃からこの番組を見てて、VTRがあんまり完結してないのがいいよね。これ、どうするんだろうっていう。それを全然、流しちゃうっていう潔さ。それが楽しい。2本目なんか、バランスボールをどう見て欲しいのか分からないままで…。杓子定規じゃないのがいいよね」語り、番組を存分に楽しんだ様子を見せる。
