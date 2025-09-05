元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。不登校の子どもに対しての呼びかけ方への例を示した。

ゆたぼんは「『学校に行かなくていいよ』と認めたら勉強せずゲームばかり…それでも『ゲームは禁止にしなくていい』理由とは」との見出しがついた記事を引用。「『学校に行かなくても、勉強しなくても、一日中ゲームしていてもいいけど、君の人生の責任は、僕も含めて誰にも取れないし、成人したら僕も君も《大人と呼ばれるから、その時までにちゃんと社会に出ていけるような人になろうな』って、僕なら言うかな」と具体例を提示した。

そして別の投稿で「『自分の人生の責任は自分しか取れない』けど、『人間は一人では生きていけない』から、『助け合い』は必要です！」と記述。続けて「そして助けが必要な時は、自分から『助けて！』と声を上げる勇気を持つ事も大切だと思います！だから辛い子供は声を上げる勇気を持ってほしいです！それは決して弱さじゃないから！」とつづった。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると7月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。11日の更新で日本に到着したことを記している。