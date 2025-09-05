フランス・パリ在住で元フジテレビの中村江里子アナウンサーが９月から移住するイタリア・ミラノの新居を公開した。

中村アナは５日までに自身のインスタグラムを更新。「ミラノに到着し、５日目となりました。次女の登校初日、迷いながらも無事に学校に着き、そんな何でもない事に１人で感動していました」と記し、次女とのツーショットや、新居の写真を投稿。

ベッドが届かず、急きょ近所のホテルに３泊。ようやく届いたもののベッドの足がなく「まだまだ闘いは続きます」とこぼす中村アナだが、「アパートは賃貸ですが、壁が全て真っ白だったので入居前にドアや壁の一部は職人さんにお願いして色を塗りました。一気に雰囲気が変わります」と、おしゃれな新居が気に入った様子。「実は同じアパートに日本人の方がいらして、色々教えて頂いています 感謝の気持ちでいっぱい それでは今からまた買い出しに行ってきます」とつづった。

この投稿には、「パリも羨ましいけれどミラノも楽しそうです」「ドアや壁の一部を塗るだけで、雰囲気が一気にオシャレになりますね」「すごい素敵です」「マダムからシニョーラですね イタリア生活楽しみにしています」「一緒にワクワクしちゃいます」などのコメントが寄せられた。

中村アナは８月２９日の更新で、「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。