俳優の高石あかりさん（※「高」＝はしごだか）が、ファッションブランド「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」の新アンバサダーに起用され、出演するブランドムービーが4日から公開されています。

動画は「着、努、愛、楽。」をテーマに、高石さんが4つのシチュエーションで“なりたい自分”を後押しする服を着こなす内容になっています。また、メイキング映像やインタビュー映像も配信されています。

（画像：LOWRYS FARM）

（画像：LOWRYS FARM）

（画像：LOWRYS FARM）

（画像：LOWRYS FARM）

今回の抜擢について、インタビュー映像の中で、「ファッションビルやショッピングモールなどいろいろな場所で『あっ！』って見つけられる大きなブランドさんだったので、率直にすごくうれしかった」と明かした高石さん。

撮影については「自然な日常を切り取っているCM撮影だったので、変な気合いみたいなものを入れずにリラックスして撮影できたのでよかった」と振り返りました。

メイキング映像より（画像：LOWRYS FARM）

この秋からはNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』で主演を務めることもあり、「2025年が私の中で大きい気がする。皆さんにきっと見ていただける機会というのも増えると思うし、そういうところで自分が変わっていく姿を見ていただきたい」とコメント。

ドラマ、映画、CMなどで活躍の場を広げている今、小さい頃からの目標をかなえていることもあってか、1週間に数回は「今、夢の中にいる」気持ちになっているという高石さんは、「今に全力になって一瞬一瞬を忘れないように刻んでいきたい」と意気込みを述べていました。