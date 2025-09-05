二宮主演作は大ヒット

嵐の二宮和也（42）の主演映画「8番出口」が8月29日に公開され、公開3日間の興行収入が9.5億円を突破。今年度国内で公開された実写映画で第1位を獲得した。

【写真】それぞれの道で活躍…久しぶりに5人そろった姿

同作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が個人制作でリリースし、世界的ブームを巻き起こしたゲームを、映画「君の名は。」（16年）、「怪物」（23年）など、数々のヒット作を手がけた川村元気氏（46）が監督・脚本を手がけ映画化した。今年の「第78回カンヌ国際映画祭」のミッドナイト・スクリーニング部門に出品され、現地では絶賛された。

期待通りの大ヒット…（公式Xより）

「ストーリー性は前面に出ず、日本語のセリフが少なかったのが、海外で評価された理由でしょう。正直、ゲームの内容を知っていないと、なんで主人公が地下鉄の出口を探して迷い込んでいるのかが謎で、上映終了後に不思議に思っている観客も目立ちました。そもそも不条理な恐怖を扱ったゲームなので、あまり深く考えないで見た方がいいです。とりあえず、『後悔しないように生きよう』というテーマは分かりました。最近の映画興行は、公開初週が最も興収を稼ぐ傾向にありますが、最終的な国内での興収は40〜50億円ぐらいでは」（映画担当記者）

23年、嵐が所属する旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）は、創業者である故・ジャニー喜多川氏の性加害問題が公になり、社名変更を余儀なくされた。同年10月、二宮は退所を発表し、翌月、個人事務所「オフィスにの」の設立を発表。12月には自身が主導し事務所の後輩が出演していたYouTube番組のチャンネル名を「ジャにのちゃんねる」から「よにのちゃんねる」に変更した。

「YouTubeチャンネルは、後輩のHey! Say! JUMP・山田涼介さん（32）、timelesz・菊池風磨さん（30）、そして昨年8月に不倫疑惑を報じられて一時期活動を自粛した元KAT-TUNの中丸雄一さん（41）が参加メンバーです。中丸さんは報道後には出演していませんが、それでもチャンネル登録者数は492万人（9月5日現在、以下同）に達し、嵐の公式チャンネルの登録者数353万人を大きく上回っています」（テレビ局関係者）

昨年10月には日本テレビ系で冠バラエティー番組「ニノさん」が、今年4月からはTBS系で冠バラエティー「ニノなのに」がスタートしている。

旧ジャニーズは昨年4月、所属タレントたちのマネジメント業務を新会社「STARTO ENTERTAINMENT（STARTO社）」に譲り渡し、それまでの専属契約に代わり、エージェント契約が基本となった。それにより嵐は、グループとして事務所「株式会社嵐」を設立してSTARTO社とのエージェント契約を締結した。

メンバーのうち、二宮同様、松本潤（42）は個人事務所の「MJC Inc.」を設立し、ソロ活動での窓口に。残るメンバーの相葉雅紀（42）、櫻井翔（43）、そして、21年のグループ活動休止以降、表舞台から遠ざかっているリーダーの大野智（44）のソロでの窓口は「株式会社嵐」となっている。実質的に芸能活動を休止している大野以外の各メンバーは、ソロ活動の充実ぶりがすごい。

3人が同クールで被る

松本は放送中のTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」に主演、相葉はテレビ朝日系の「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」にトリプル主演の1人として主演。そして、櫻井は日本テレビ系の「占拠シリーズ」第3弾となる「放送局占拠」で主演を務め、同じクールに3人の主演ドラマが被ることもあり、放送前から3人の主演ドラマの“視聴率バトル”が話題になっていた。

「初回放送の平均世帯視聴率は、松本さんのドラマが11.4%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）で今期のドラマではダントツのトップ。第2話は11.6%に伸びましたが、以後、徐々にダウンし8月31日放送の第7話は7.9%。最終回に向け、盛り返すと思われます。相葉さんのドラマは、初回は9.7%で、第2話以降は8％台が続き、3日放送の最終回は8.7％。気付いたら松本さんのドラマを抜いていました。7日放送の松本さんの最終回の数字が注目されます。櫻井さんは、現時点では初回の6.5%がこれまでの最高。松本・相葉ドラマに視聴率は及びませんが、犯人グループメンバーのネタばらしなど、これまでのシリーズと同じ手法にもかかわらず、放送後は毎回ネットが盛り上がっています」（前出・関係者）

嵐は今年5月に、来春ごろにコンサートツアーを行い、終了後に解散すると表明しているが、注目度はもちろん、人気が落ちる気配は微塵もない。

「いずれも嵐メンバーが出るドラマなので、CMスポンサー集めは苦労しませんが、さすがに同じクールに3人が被るとは思いませんでした。マネジメント体制が大きく変わったことが影響しているのでしょう。嵐のメンバーのドラマとなれば、制作サイドも絶対にコケられないという意気込みで、それなりの企画を用意するので、当たるのは当然です」（広告代理店関係者）

ほかに、相葉はバラエティー番組「相葉マナブ」（テレ朝）、「嗚呼！！みんなの動物園」（日本テレビ）、関東ローカルの「相葉◎×部」（フジテレビ）のMCをこなし、櫻井は06年から日テレ系のニュース番組「news zero」の月曜キャスターを務め、以後の同局の夏季冬季五輪のキャスターを歴任。TBS系でお笑いタレント・有吉弘行（51）との冠番組「櫻井・有吉 THE夜会」を続けている。

「グループとしての嵐の活動休止後、旧ジャニーズで史上初となる同日CDデビューを果たしたSnow ManとSixTONES、timeleszらが台頭し、いずれも民放キー局で冠番組を持ち、メンバーたちもソロで活躍しています。しかし冠番組も、メンバーのドラマの視聴率も、嵐のメンバーたちを脅かすほどではありません。そもそも、現在のSTARTO社の屋台骨となっている3グループの活躍はここ5年以内。グループとして1999年にデビューし、メンバー個々がさまざまな活動で歴史を刻んだ嵐のメンバーたちとは、活動歴が違い過ぎるのです」（芸能記者）

最後の嵐は

その嵐が向かっているのは、前述のとおり、来春ツアー後の解散だ。ツアーの詳細は未定だが、5大ドーム会場で100万人以上を動員する大規模なものになるのでは、ともいわれている。

「今年の紅白歌合戦にNHKがオファーしているという一部報道もありましたが、解散ツアーに来ることができないファンのために、民放でラストライブを生中継するという形が、ファンへの一番の恩返しになるのではないでしょうか」（レコード会社社員）

高額な放映権に任せて来年のWBCの放映権をゲットした、Netflixなどの大手配信各社に独占放映権を与える……という事態も考えられなくもないが……。

「いやいや、そんなことをしたらSTARTO社の信用は失墜するでしょう」（同）

最後に、リーダーの大野だが、

「体にタトゥーを入れ、南国でリゾートビジネスを展開しています。好きなアートと釣りで気ままな生活を送っているので、メディアに出るとしてもラストコンサートの直前ではないでしょうか」（前出・芸能記者））

最後の嵐はどう吹き荒れることになるのか――。

デイリー新潮編集部