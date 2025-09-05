MLBドジャースの投手・佐々木朗希は9月2日、傘下3Aコメッツの投手として対スペースカウボーイズ戦に先発出場した。結果は5回69球を投げて3安打4失点、2奪三振、3四死球。1回2アウトから2本のホームランを打たれたほか、球速も最速で156キロ。ロッテ時代の剛速球が復活することはなかった。

＊＊＊

【写真】目元がソックリ？ 佐々木朗希と同じく地元・大船渡高校で活躍した、弟の佐々木怜希選手。兄のメジャー挑戦と時を同じくして中央大学に進学

佐々木は5月中旬に負傷者リストに入り、今回を含めて4回目の“リハビリ登板”に挑戦した。だが、いずれも首脳陣を納得させる投球内容ではなかった。メジャーリーグ研究家の友成那智氏は「これで実質的に佐々木投手の今シーズンは終了しました」と言う。

新人王候補から一転、正念場に立つ佐々木

「3Aの試合に4回登板し、防御率が7・07です。とてもではありませんが、メジャーで投げられる成績ではありません。そもそも3Aの防御率が4点台でもメジャー昇格はあり得ないぐらいです。レギュラーシーズンの最終盤、1試合に“お試し先発”する可能性があるかないかというところでしょう。皮肉なことに9月は佐々木投手のボブルヘッドデーが予定されているはずです。1軍の試合に投げられない投手の首振り人形が配られるというのは、よくあることではないと思います」

友成氏は「速球の失投をホームランされたことが印象的でした。真ん中高めの甘いコースを打者は見逃しませんでした」と振り返る。

「気になるのは打たれた2本のホームランのうち、1本の球速は約152キロしか出ていないことです。MLBでは160キロ台の直球は普通になってきています。そのため152キロは極めて凡庸なスピードと言わざるを得ません。しかも失投で真ん中高めですから、これでは3Aの打者でもホームランを打てます。実は佐々木投手の直球が通用しない傾向はロッテ時代から浮上しており、昨シーズンにおける直球被打率は約3割です。佐々木投手と言えば剛速球で打者を次々に三振に打ち取るというイメージが強いわけですが、現実は全く違っているのです」

直球もスプリッターもダメ

直球のスピードが落ちていることも大問題だが、球種も減っているという。

「かつての佐々木投手は160キロ台の直球、スライダー、そしてアメリカではスプリッターと呼ばれるフォークが持ち玉でした。ところが今シーズンはスライダーが通用せず、封印状態となっています。さらに一部のアメリカメディアはシンカーを習得したと報じましたが、私は投げたのを見た記憶がありません。今の佐々木投手は150キロ台の直球とスプリッターしか投げていないと言っても過言ではないのです」（同・友成氏）

2奪三振と佐々木にしては物足りない数字だったのも、直球とスプリッターのコンビネーションが機能していないからだという。

「落ちる球の威力を増すためには、直球の伸びがカギになります。釣り球として高めの直球で空振りさせ、打者の目線を上げさせます。そして次にスプリッターを投げると、実際より落差を感じて三振してしまうわけです。ところが今の佐々木投手は直球に勢いがありません。実際、9月2日の試合では高目の直球が釣り球にならず、ホームランを打たれてしまいました。直球の威力が減少したためにスプリッターの効果も薄れ、佐々木投手は苦戦していると考えられます」（同・友成氏）

普通なら3A降格

今、ドジャースの先発陣はローテーションが回っており、佐々木は必要ないという意見も少なくない。だが、友成氏は「デーブ・ロバーツ監督は佐々木投手が好調だったのなら、ロングリリーフに抜擢することを考えたかもしれません」と言う。

「先発投手がノックアウトされた後に登板するロングリリーフは、MLBでは重要な役割だと考えられています。例えば先発が3回途中、4失点でKOされたとしましょう。次のロングリリーフが8回まで投げきり、相手チームを0点に抑えるのです。その間、打線は1点ずつ取り返し、まずは同点を目指すという戦略です。またドジャースの場合、大谷翔平投手の復帰戦に佐々木投手を組み合わせることもできたはずです。大谷投手が1回や2回でマウンドを降りた時、次に佐々木投手が投げれば興行的にも盛り上がったでしょう。結局、こうした期待にも佐々木投手は応えられなかったことになります」

どう考えても普通なら3A降格だ。実際、7勝6敗というメッツの千賀滉大投手ですら、最近の不調で降格の可能性が報じられている。

だが佐々木投手はメジャーチームに帯同し、リハビリ登板の時だけ3Aで投げている。どう考えても首を傾げざるを得ない特別扱いだが、友成氏は「様々な理由が考えられます」と言う。

球速より球種

「契約書に3A降格は拒否可能という条項が加えられるのは珍しいことではありません。またドジャースはプライドの高い球団です。自分たちの佐々木投手に対する高評価が間違っていたと認めたくない可能性もあります。他にもオーナーであるマーク・ウォルター氏への“忖度”も考えられます。何しろウォルター氏が獲得競争に自ら参戦し、三顧の礼で佐々木投手を迎えたのです。今年は東京ドームで開幕戦が行われましたが、ウォルター氏が佐々木投手と共に石破首相を訪問したことも話題になりました」

このまま佐々木投手はメジャーチームに帯同し、今シーズンを終えることになる可能性が高いという。

「勝負はオフということになるでしょう。さすがにドジャースも本気で徹底した大改造に着手すると考えられます。課題は球速の復活より、球種を増やすことだと思います。とにかく直球とスプリッターの2種類では最初から勝負になりません。もし新しい変化球をマスターするのが難しいというのなら、例えば直球のバリエーションを増やすというアプローチもあります。様々な種類の直球を投げ分ける一流投手がいます。ナチュラルシュートの直球、ナチュラルスライダーの直球……という具合です。こうした球種を自分ものにすれば、佐々木投手の武器が増えることになります」（同・友成氏）

どうやら佐々木投手が早くも崖っぷちに立たされているのは間違いないようだ。

デイリー新潮編集部